Следователи проводят проверку по школе-долгострою в Коноше

После публикации Народного фронта: https://t.me/onf29/1418 Следственный Комитет России организовал доследственную проверку размещённых в СМИ сведений о возможном нарушении при строительстве нового здания школы в посёлке Коноша.



В ходе мониторинга региональной прессы выявлена заметка о длительном строительстве нового здания школы в посёлке Коноша, вследствие чего дети вынуждены учиться в стеснённых условиях в другой школе.



Теперь СК проводит комплекс мер для установления всех обстоятельств, изложенных в публикации: https://ok.ru/nf.29/topic/157506308685881. По итогам проверки оперативники оценят действия или бездействие ответственных должностных лиц и примут соответствующее процессуальное решение.



Представители Народного фронта в Архангельской области благодарят правоохранителей за молниеносную реакцию на сигнал с их стороны.

