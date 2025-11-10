Вверх
За доступной средой в Архангельске следит сам Бастрыкин

История такая…

В 2021 году архангелогородка  купила квартиру в жилом доме на улице Гайдара, проектом которого предусмотрено наличие пандуса. Однако при сдаче здания сооружение было заменено на непригодную для эксплуатации подъёмную платформу, которая длительное время не работает. Тем самым были нарушены права ее дочери инвалида-колясочника.

Женщина в отчаянии написала жалобу в Информационный центр СК России, так как ее многочисленные заявления в различные местные инстанции оставались без ответа.

СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Алексею Попову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

 

