На каргопольскую свалку строго взирает Александр Бастрыкин

На этой неделе Народный фронт рассказал о свалке отходов лесопиления у дачного посёлка Урочище Соснино Каргопольского округа, которая дымит и тлеет более пяти лет.

На нашу публикацию, как всегда оперативно, отреагировал председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

Глава комитета поручил руководителю СУ СК РФ по Архангельской области и НАО Алексею Попову провести проверку и доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Народный фронт следит за развитием событий и продолжает мониторинг состояния легальных полигонов и несанкционированных свалок на территории Поморья. 

04 декабрь 16:08 | : Скандалы

