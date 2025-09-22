На каргопольскую свалку строго взирает Александр Бастрыкин

На этой неделе Народный фронт рассказал о свалке отходов лесопиления у дачного посёлка Урочище Соснино Каргопольского округа, которая дымит и тлеет более пяти лет.



На нашу публикацию, как всегда оперативно, отреагировал председатель Следкома России Александр Бастрыкин.



Глава комитета поручил руководителю СУ СК РФ по Архангельской области и НАО Алексею Попову провести проверку и доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



Народный фронт следит за развитием событий и продолжает мониторинг состояния легальных полигонов и несанкционированных свалок на территории Поморья.