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Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о смерти Александра Донского-младшего

Такое сообщение появилось в официальной группе Информационного центра Следственного комитета РФ социальной сети ВКонтакте. Цитируем его полностью:

- А.И. Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о смерти молодого человека в Удмуртской Республике.

 В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России жительница Удмуртской Республики выразила несогласие с ходом установления обстоятельств гибели ее 29-летнего сына в ноябре 2020 года. Женщина ставит под сомнение установленную причину смерти молодого человека, и полагает, что его гибель носит криминальный характер.

 Озвученные доводы получили распространение в СМИ и социальной сети.

 В СУ СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело.

 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртской Республике Рустаму Рашидовичу Тугушеву представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, ИА RUSNORD первым опубликовало призыв мамы погибшего бизнесмена Марины Донской к главе СК разобраться в причинах смерти ее сына, а также привела доводы, по которым можно поставить под сомнение кончину Александра Донского-младшего без «рукотоворной» помощи.

Об этом читайте здесь и здесь.

13 июнь 14:59 | : Происшествия

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