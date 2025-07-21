Вверх
Власть Вилегодского округа ждут уголовные дела по фекальному запаху

Только вчера мы сообщали о возмущении Народным фронтом ситуацией в Вилегодском округе, где многодетным семьям предлагают земельные участки с фекальным амбре. И вот реакция с самого верха:

- Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав многодетных семей в Вилегодском МО Архангельской области. 

В телеграм-канале сообщается о нарушении прав многодетных семей из Вилегодского муниципального округа Архангельской области. Гражданам льготной категории предоставлены земельные участки в деревне Мухонской, непригодные для индивидуального жилищного строительства. 

Подъездные дороги к ним отсутствуют, единственный деревянный автомобильный мост находится в аварийном состоянии. Кроме того, местные очистные сооружения не функционируют, в результате чего земли затоплены канализационными стоками. 

В СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Валерьевичу Попову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования. 

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

