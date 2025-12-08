Архангельский областной суд отменил решение суда Северодвинска по земле

Проведенной Архангельским межрайонным природоохранным прокурором проверкой исполнения лесного законодательства установлены основания для применения искового механизма по защите интересов государства.

Установлено, что принадлежащие гражданам на праве собственности земельные участки площадью 6 866 тыс. кв.м, общей рыночной стоимостью

около 5 млн рублей, расположенные в садовом некоммерческом товариществе «Двина-2», частично находятся в границах земель лесного фонда.

Согласно статье 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, соответственно их формирование и постановка на кадастровый учет произведены в нарушение действующего законодательства, что явилось основанием для обращения прокурора в суд с требованием о признании незаконным результатов межевания спорных земельных участков и истребовании их из незаконного владения в собственность Российской Федерации.

Суд первой инстанции с позицией надзорного органа не согласился, указав, что согласно выводам проведенной в рамках рассмотрения дела судебной землеустроительной экспертизы и фотоматериалам к ней все земельные участки свободны от лесных насаждений, а сведения о точных границах земель лесного фонда внесены в Единый государственный реестр недвижимости, что является доказательством права собственности на недвижимое имущество.

Проявляя последовательную позицию, обоснованно полагая, что суд первой инстанции не принял во внимание юридически значимые обстоятельства по делу, прокурор обжаловал неправосудное судебное решение в вышестоящую инстанцию.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение Северодвинского городского суда отменено, исковые требования прокурора удовлетворены.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.



