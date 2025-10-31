РВК-Архангельск модернизировал систему очистки воды

РВК-Архангельск завершил реконструкцию системы обеззараживания на Центральных очистных сооружениях водопровода (ЦОСВ). Инвестиции в проект составили 60 миллионов рублей. Внедрение современных мембранных технологий позволило повысить надежность работы оборудования и качество водоподготовки, а также снизить затраты на реагенты и электроэнергию на 25%. Экономический эффект от внедрения новой системы составил 2,244 миллиона рублей за счет снижения расходов на сырье и электроэнергию.

Новую систему руководству города презентовал операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман. Он подчеркнул, что Архангельск стал третьим городом после Краснодара и Тюмени, где группа компаний тестирует применение мембранного метода очистки воды.

«Мембранные технологии имеют очевидные эксплуатационные преимущества: оптимальная стоимость жизненного цикла и высокая скорость реагирования на изменение параметров воды. Мы делаем ставку на современные российские разработки, которые обеспечивают онлайн-контроль качества. Система автоматически улавливает изменения и корректирует подачу реагента», — пояснил Андрей Броцман.

До модернизации станция обеззараживания представляла собой два отдельных здания с проточными электролизерами. Оборудование производило гипохлорит натрия из умягченной воды и соли сорта «Экстра» отдельно для каждой станции. Новая технология объединила шесть мембранных электролизеров суммарной мощностью 750 килограммов активного хлора в сутки.

Ключевое изменение — полная автоматизация процесса. Датчики на точках ввода в режиме реального времени определяют содержание остаточного хлора. Ранее эти замеры лаборанты проводили ежечасно вручную. Теперь начальник смены управляет параметрами с пульта, регулируя характеристики для максимальной эффективности электролиза.

Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что модернизация напрямую влияет на комфорт жизни в городе.

«Новая система гарантирует стабильное качество воды, поступающей в квартиры горожан. Автоматизация позволяет поддерживать оптимальный уровень реагентов для обеззараживания. Кроме того, снижение затрат дает компании возможность направлять средства на дальнейшее развитие системы водоснабжения», — отметил Дмитрий Морев.

Все установленное оборудование произведено в России и работает на отечественном сырье. Монтаж и пусконаладочные работы выполнила местная подрядная организация. Опыт архангельского водоканала планируется тиражировать на другие предприятия группы.