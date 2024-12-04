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Прокуратура возвращает землю у Белого моря государству

Онежской межрайонной прокуратурой проведена работа по выявлению и возвращению в судебном порядке в государственную собственность земельных участков. 

Установлено, что администрацией Онежского района (в настоящее время округа) отдельным гражданам незаконно переданы земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Для возврата в судебном порядке в собственность государства незаконно переданных третьим лицам земельных участков, исковой работой межрайонной прокуратуры охвачено 4300 кв. м. побережья Белого моря на общую сумму порядка 13 млн рублей.

В настоящее время удовлетворено 6 из 11 предъявленных прокурором исковых заявлений, остальные находятся на рассмотрении.                              

В апелляционном порядке пересмотрено 4 состоявшихся решения суда в отношении земельных участков общей площадью 2209 кв. м. и их рыночной стоимостью порядка 6 млн рублей, которые оставлены без изменения.

Решения суда находятся на исполнении.

04 февраль 13:02 | : Скандалы

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