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У архангельского "Автодора" покуратура отбирает землю

Прокуратурой Архангельской области в рамках осуществления надзора за исполнением природоохранного законодательства выявлен факт отсыпки земельного участка для размещения автомобильной дороги на водном объекте – реке Пинеге, которая является поверхностным водным объектом общего пользования, находящимся в собственности Российской Федерации.

Формирование земельного участка в границах названного водного объекта и дальнейшее распоряжение им противоречат законодательному запрету на образование участков на землях, покрытых сосредоточенными в водных объектах поверхностными водами (п. 2 ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации).

Указанное явилось основанием для обращения заместителя прокурора области в арбитражный суд с исковым заявлением о признании отсутствующим права собственности Архангельской области на земельный участок и истребовании его из незаконного владения ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Решением Арбитражного суда Архангельской области требования заместителя прокурора области удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

22 ноябрь 10:43 | : Скандалы

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