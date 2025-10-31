Тильман знает. Как карают архангельских работодателей за задержку зарплаты

: Систематические задержки заработной платы — одна из самых острых проблем на рынке труда. Какие права есть у работника, столкнувшегося с этой ситуацией? С чего начинать и куда обращаться? На вопросы о законных способах защиты отвечает заместитель руководителя Государственной инспекции труда Илья Тильман.

Вопрос 1: Илья Андреевич, с какими нарушениями в сфере оплаты труда к вам обращаются чаще всего?

Илья Тильман: Самая частая и серьёзная проблема — это задержка выплаты заработной платы. Важно понимать: по статье 136 Трудового кодекса зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Любая задержка, даже на один день, — это уже нарушение закона. К сожалению, некоторые работодатели до сих пор воспринимают это как некую «гибкость», но это абсолютно недопустимое действие.

Вопрос 2: Какие конкретные права есть у работника, если зарплату задерживают?

Илья Тильман: Закон предоставляет несколько действенных механизмов защиты. Во-первых, право на компенсацию. За каждый день просрочки работодатель обязан выплатить денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ). Её минимальный размер — 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы. Это не бонус, а обязанность работодателя. Если задержка превысила 15 дней, работник, письменно уведомив работодателя, может приостановить работу до выплаты задолженности (ст. 142 ТК РФ). Зарплата за время простоя сохраняется. Однако это право не распространяется на ряд категорий, например, на сотрудников силовых структур или аварийных служб. За такие нарушения предусмотрена административная, а в случае полной невыплаты свыше двух месяцев — даже уголовная ответственность для руководителя.

Вопрос 3: С чего должен начать работник, столкнувшийся с задержкой?

Илья Тильман: Важно действовать последовательно и документально фиксировать каждый шаг.

Шаг 1. Официальное обращение к работодателю. Направьте письменное требование о выплате задолженности и компенсации. Желательно вручить его под подпись или отправить заказным письмом.

Шаг 2. Сбор доказательств. Сохраняйте всё: копию требования, расчётные листы, выписки из банка, трудовой договор, переписку с руководством.

Шаг 3. Обращение в надзорные органы. Если реакция отсутствует, необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда . Жалобу можно подать быстро и удобно через официальный сайт онлайнинспекция.рф .

Шаг 4. Обращение в суд. Гострудинспекция может оказать содействие в подготовке искового заявления. При этом работники по таким делам госпошлину не платят.

Вопрос 4: Что бы вы хотели подчеркнуть в заключение?

Илья Тильман: Главное — не мириться с нарушениями. Многие терпят, опасаясь увольнения, но закон на вашей стороне. Задержка зарплаты — это серьёзное правонарушение, и государство предоставляет инструменты для борьбы с ним. Ваши своевременные действия — это не только защита своих прав, но и профилактика нарушений в будущем для всего трудового коллектива.

За консультацией и помощью вы всегда можете обратиться в Государственную инспекцию труда лично, через портал «Онлайнинспекция.рф» или по телефону горячей линии +7 (931)414-19-04.