Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский водитель выбил из работодателя долги по зарплате

Соломбальский районный суд Архангельска вынес заочное решение по делу о взыскании задолженности по заработной плате с компании «Баумайстер Бау-Хольдинг». Исковые требования бывшего водителя предприятия были удовлетворены в основном объёме.

 Работник обратился в суд с иском о взыскании невыплаченного заработка за период с февраля по март 2025 года, процентов за задержку, компенсации затрат на проезд к месту вахты и морального вреда. Суд установил, что трудовой договор между сторонами действительно был заключён, а работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы.

 По решению суда с компании в пользу истца взыскано более 170 тысяч рублей, включая основную задолженность, проценты за задержку выплаты заработной платы,  а также расходы на проезд и компенсацию морального вреда. Дополнительно с ответчика взыскана государственная пошлина. 

 Тильман Илья, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Когда работник не согласен с действиями работодателя и собирается обратиться в суд за решением трудового спора, инспекторы труда готовы оказать работнику правовую и методическую помощь в составлении искового заявления.»

 

19 сентябрь 09:24 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (256)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20