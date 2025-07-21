Архангельский водитель выбил из работодателя долги по зарплате

Соломбальский районный суд Архангельска вынес заочное решение по делу о взыскании задолженности по заработной плате с компании «Баумайстер Бау-Хольдинг». Исковые требования бывшего водителя предприятия были удовлетворены в основном объёме.

Работник обратился в суд с иском о взыскании невыплаченного заработка за период с февраля по март 2025 года, процентов за задержку, компенсации затрат на проезд к месту вахты и морального вреда. Суд установил, что трудовой договор между сторонами действительно был заключён, а работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы.

По решению суда с компании в пользу истца взыскано более 170 тысяч рублей, включая основную задолженность, проценты за задержку выплаты заработной платы, а также расходы на проезд и компенсацию морального вреда. Дополнительно с ответчика взыскана государственная пошлина.

Тильман Илья, заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе: «Когда работник не согласен с действиями работодателя и собирается обратиться в суд за решением трудового спора, инспекторы труда готовы оказать работнику правовую и методическую помощь в составлении искового заявления.»