Семейка чиновников из Онежской администрации делала гешефт на госслужбе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему работнику администрации Онежского округа и ее супругу. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2023 году осужденная, обладая информацией о предоставлении в бессрочное пользование в рамках программы по переселению из аварийного жилья по договору социального найма квартиры одинокому жителю города Онеги, ведущему асоциальный образ жизни, разработала с супругом мошенническую схему по завладению жильем. Соучастник преступления вошел в доверие к местному жителю и убедил того согласиться на вселение в его квартиру, намереваясь в дальнейшем уговорить потерпевшего заключить договор дарения своей доли квартиры в его пользу. Противоправные действия осужденных пресекли представители правоохранительных органов.

Приговором Онежского городского суда им назначено наказание в виде условного лишения свободы со штрафом. Также осужденная лишена классного чина и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года. Приговор суда не вступил в законную силу.

 


01 ноябрь 18:17 | : Скандалы

