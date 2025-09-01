Архангельская область: бедность не порок?

23 сентября 1937 года - печальная дата последнего раздела нашего региона. В этот день от нас отрезали большой кусок, назвав его "Вологодской областью".

До этого от громаднейшей Архангелогородской губернии, созданной ещё Петром I в числе первых 8 губерний страны, в начале 20 века отрезали Мурманскую область, Республику Карелию, Республику Коми, Кировскую область, Ненецкий Автономный округ. Все эти регионы сегодня - очень большие по территориям.

При этом даже в сегодняшних урезанных размерах наша Архангельская область остаётся крупнейшим субъектом в Европейской части не только России, но и Европы! Мы больше самой большой Европейской страны - Франции. По территории, конечно.

По количеству жителей у нас сегодня официально прописано менее миллиона человек. Да и те не факт, что тут проживают, просто сохраняют прописку. 10 тыс. человек в год покидают нашу область из-за отсутствия работы, низких зарплат, несмотря на северные коэффициенты, они не видят здесь жизненных перспектив.

Добавлю ещё один факт. Сегодня это звучит удивительно, но наш Север всегда был самой богатой территорией страны! Во времена Господина Великого Новгорода здесь собирались все налоги. Во времена Алексея Михайловича Романова именно отсюда страна получала 3\4 всех своих доходов.

В Советские годы мы профинансировали покупку всех заводов в период Сталинской индустриализации, мы оплачивали поставки союзников в годы ВОВ, мы оплачивали восстановление страны после войны. Понятно, что и на нужды СССР продукции от нас шло много. По мнению адмирала Кузнецова - если бы за каждую доску, отправленную на экспорт, Архангельск получал бы 1 рубль, то все его тротуары были бы из чистого золота! Но доходы и тогда шли в Москву...

Сегодня Архангельская область - один из беднейших регионов страны, судя по её месту в экономических рейтингах. Но на самом деле это из-за того, что столичные руководители запутывают налоговую отчётность в свою пользу, чтобы в регионах не знали, насколько они богаты. У нас практически ни одно крупное предприятие даже не платит налоги дома, потому и не хватает у нас средств на самое необходимое.

В нынешней системе политических ценностей, губернаторы с их министрами считаются успешными, если у них получается выклянчить из Федерального бюджета дополнительные средства, хотя, если бы все наши предприятия платили налоги здесь, то побираться бы не пришлось... Тоже самое и в других регионах, когда-то отторгнутых от нас.

В 90-х - начале 00-х, когда создавались Федеральные округа, в числе прочих должен был появиться и Беломорский, в котором должны были находиться все наши регионы. Этот округ должен был логически связать соседние территории - не только исторически и географически, но и экономически.

Но не сбылось – наверное, испугались что он станет излишне могучим и самостоятельным. Наши регионы распихали по разным округам, где они всегда лишние - ни на что не влияют, ни с кем не могут нормально взаимодействовать. А между собой связи нет - административные границы...

Вот такая печальная история с этой не менее печальной датой - утраты большой и важной части нашего древнего Северного региона. Как полностью звучит приведенная в названии статьи поговорка – «Бедность не порок, а большое несчастье».

Михаил Силантьев