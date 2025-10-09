Папа, мама и я – партийная семья

На российском политическом поле разгорается очередной скандал. Ну, как скандал… скандальчик с участием первого лица «Справедливой России» Сергея Миронова. Причём инициировали его явно свои же однопартийцы, чтобы впредь неповадно - освободившийся после ухода Олега Нилова в Счетную палату госдумовский мандат может получить племянница «Серёги-десантника» Надежда Тихонова.

Людей понять можно, людям обидно.

Хотя на что, собственно, обижаться? Надежда отнюдь не новичок в политике и в партии: она возглавляет петербургское отделение «Справедливой России», входит в президиум Центрального совета, много лет активно работает рядом с «дядей Серёжей». И куда, скажите, идти девушке с таким родством, если она чувствует в себе политический потенциал? В «Единую Россию» могут и не принять, посчитают, что засланная.

Однако критики сразу увидели в подобной рокировке некий скрытый смысл - речь идет не столько о партийных заслугах, сколько о громкой фамилии. Помните у классика – «Ну, как не порадеть родному человечку»?

Формальности соблюдены: закон «О выборах депутатов Госдумы» позволяет партии передавать мандат зарегистрированным кандидатам из той же региональной группы. На выборах 2021 года Тихонова шла третьей в петербургском партийном списке вслед за Ниловым и Еленой Драпеко. Теперь очередь дошла до Тихоновой.

Но это же госдумовский мандат с нехилой зарплатой и прочими преференциями! К лидеру партии социал-патриотов появились вопросы – неужели среди сотен членов не нашлось никого достойней его Наденьки?!

Сразу вспомнился ещё один казус - в 2024 году «СР» уже провернула подобный трюк, передав мандат телеведущей Марине Ким, которая вообще была в другой региональной группе. Верховный суд формально признал это законным, но вопрос доверия к партии был поставлен под сомнения.

Тогда это объяснялось «усиление информационной составляющей», сейчас только родственная связь, больше Миронову предъявить оппонентам нечего.

Дальше – больше. Политологи выдвинули версию, что переход Нилова в Счётную палату – хитрый договорняк главного справедливоросса с властью, дабы расчистить племяшке прямую дорогу к выборам 2026 года. Что, честно говоря, похоже на правду, ибо в 2021-ом Тихонова по одномандатному округу вчистую проиграла единороссу Александру Тетердинко.

Есть мнение, что Сергей Миронов из-за всё возрастающей внутрипартийной конкуренции (один Прилепин чего стоит) старается плотнее окружить себя верными людьми. Партия и её пресс-служба от комментариев отказываются, молча принимая обвинения в номенклатурной замкнутости. А могли бы и защищаться…

В нашем языке понятие семейственность имеет явно отрицательную коннотацию (как и клановость у нас однозначно связывают с чем-то мафиозным). За неё и при советской власти можно было легко лишиться должности. До смешного доходило – моя супруга не могла стать директором студенческого клуба МАДИ, потому что её папа был проректором по международным связям этого института. Он запросто мог вылететь с работы, несмотря на все военные заслуги – клуб находился под его кураторством.

Полегче было только в искусстве, перечислять тамошние семейные кланы дело неподъёмное. Объяснялось просто – талант нематериальная субстанция с неизведанной технологией передачи по наследству. И никто не рисковал ставить министром сына министра, пусть и в различных ведомствах, я подобных случаев не припомню.

Но разве талант политика так уж отличается от актёрского? Нужно просто поменять «семейственность» на «династийность». Как в советской дипломатии, в МГИМО принимали известные в этой среде фамилии, и только изредка со стороны.

На Западе законы по противодействую коррупции ещё строже наших, и тем не менее…

Позапозапрошлый президент США Джордж Буш не зря обычно упоминается с приставкой к своему имени -младший, поскольку незадолго до его президентского срока – с 1989 по 1993 годы - страной руководил его отец Джордж Герберт Уокер Буш. Более того, отец Джорда Буша-старшего Прескотт также занимался политикой. Он был избран в сенат от Коннектикута, а также занимал должность директора американского инвестбанка Brown Brothers Harriman. Примечательно, что ещё один его сын – Джеб Буш – претендовал на руководство страной, однако был вынужден снять свою кандидатуру, не видя шансов конкурировать с другими представителями Республиканской партии, но никак не по признакам семейственности.

Или казус семьи Клинтонов. Жена Хиллари ворвалась в большую политику на вольне скандала с оральными играми её мужа Билла в Овальном кабинете. Американский народ был готов голосовать за обиженку, некоторые политологи до сих пор считают её потенциальо первой женщиной-президентом в истории Америки, причём в самом недалёком будущем. Да и без этого, Хиллари Клинтон уже занимала должность госсекретаря США. Именно жена 42-го американского лидера во многом определяла внешнюю политику страны, в частности – её действия на Ближнем Востоке.

А вспомните клан Кеннеди, где политик политиком погоняет (правда, некоторые заканчивают печально).

Надоели США? Окей, вспомним многолетнего лидера свободной Кубы Фиделя Кастро, который, никого не спрашивая, взял и передал власть в стране брату Раулю, никто и не пикнул.

В условно социалистическом Китае к власти пришло «пятое поколение» во главе с Си Цзыньпином, который сам сын одного из высших чиновников времён Мао. В соседней Японии с императорскими традициями подобное просто в порядке вещей, даже среди гейш и якудзе.

В России полный беспредел семейственности царит в Чечне… Кадыровы везде. Но это объяснимо соображениями личной безопасности – при кавказских нравах любого без мощного родового клана за спиной проглотят и не подавятся. Подобная клановость – залог политической стабильности в регионе (пусть и по беспределу, противников там уничтожают по-тихому).

В нашей Госдуме самая громкая семейственность была у покойного лидера ЛДПР Жириновского, чей сынок Игорёк при жизни папы прибывал в полном фаворе. Правда, после кончины легенды российской политики его и след простыл… видимо, есть, чего или кого опасаться.

В исполнительной власти самые забавные сочетания, на взгляд автора:

Виктор Христенко, министр промышленности и торговли (муж) – Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития (жена);

Андрей Фурсенко, министр образования и науки (брат) – Сергей Фурсенко, президент РФС (брат);

Виктор Зубков, премьер-министр (тесть) – Анатолий Сердюков (Табуреткин), министр обороны (зять);

Игорь Сечин, вице-премьер (сват) – Владимир Устинов, полпред в ЮФО (сват).

На местном, архангельском, уровне: дуэт Черненко+Чиркова – в какую бы партию эта сладкая парочка не зашла.

Дмитрий Таскаев, лидер правых сил в нулевых (дядя) – Леонид Таскаев, депутат облСобрания от КПРФ (племянник).

И это только то, что на поверхности и не маскируется.

Пошли ли такие родственные связки на пользу их странам и регионам, судить читателям.

Леонид Черток