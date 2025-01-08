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Житель Грузии заочно приговорен к колонии за убийство 1999 года в Устьянах

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 67-летнему жителю иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием и судом установлено, что 11 января 1999 года днем обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, причинил смертельное огнестрельное ранение жителю Устьянского района, после чего скрылся с места преступления и покинул территорию Российской Федерации.

 По данным Интерпола, обвиняемый сменил персональные данные и скрывается от следствия на территории Грузии. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

 

12 февраль 15:05 | : Происшествия

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