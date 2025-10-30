Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко

В начале этого года в славном городе Котласе произошло из ряда вон выходящее событие – Светлана Дейнеко вернулась на телевидение.

Почему «из ряда вон»? С позиции мэра идут или вверх по карьерной лестнице, или уезжают подальше от позора с учётом других составляющих – резкая формулировка от губернатора Цыбульского, предшествовавшая отставке, зять, попавшийся на подготовке теракта, и дочь в бегах в недружественной стране. Конечно, родители за взрослых детей – не ответчики (и это правильно), но надо совесть иметь. Или хотя бы стыд.

Но это всё не про Дейнеко, к которой лучше всего подходит народное определение, заканчивающееся словами «всё божья роса». Вернулась на Котлас ТВ, которое когда-то покинула в связи с переездом на более высокую позицию в региональный центр, и стала править.

И так «направила», что глава города Денис Шевела был вынужден подписать приказ о ликвидации муниципального телевидения как такового (см. внизу). С последующим аудитом хозяйственной деятельности, который вполне может окончиться возбуждением уголовных дел. Вся наша редакция напрягала- напрягала память, но так и не смогла вспомнить прецеденты.

В материале «Кривые тропинки Светланы Дейнеко» был, в частности, такой пассаж:

«В нашем корпоративном сообществе есть такое понятие как «бабская журналистика». Касается оно не стиля подачи информации, не творческой манеры журналиста, а внутренней редакционной жизни. Это сплетни, шушуканье по углам, дружба против кого-то, бесконечные чаепития и застолья по малейшему поводу. Последнее якобы сближает начальницу с народом. За что народ в другие дни должен сносить от неё неприкрытое хамство. Всё это Дейнеко принесла из своих бывших редакций в управление славным городом Котласом…».

Так вот, это было старое телевидение, ещё сохранившее набор советских атавизмов. Сегодня телевидение новое, нацеленное на результат (прибыль), а не вялотекущий процесс, который так любят старые кадры, здесь шушуканье и посиделки не проходят. Что наглядно показал приказ Шевелы о ликвидации структуры, от которой одни расходы, а пользы – минус один. Кстати, в январе мы его об этом предупреждали (см. первую ссылку).

Ну, и ещё одна веская причина – телеканал «Котлас 24» так и не смог получить лицензию на вещание. Далее мы с чистой совестью передаём слово нашим коллегам из «KOT'News», которые знают Светлану Дейнеко как облупленную:

- Во вторник в администрации города состоялось заседание наблюдательного совета Котлас ТВ, на котором глава города с ЧЛЕНАМИ СОВЕТА пытались решить проблему с директорством в МАУ «Информационная компания». Должность была предложена одному из сотрудников Котлас ТВ, но он почему-то отказался. В итоге, на глазах всего коллектива МАУ СвеТТлана Дейнеко (ТТ – тёща террориста) проголосовала за ликвидацию Котлас ТВ.



Прим: представили взгляды журналистов МАУ в тот момент? Вот и мы о том же…



Но почему отказался стать директором другой журналист? А все из-за огромных долгов и штрафов на сотни тысяч рублей, которые успела насобирать бывшая телеМЭР СвеТТлана Дейнеко. И текущее положение вещей в учреждении уже шло к субсидиарной ответственности директора Котлас ТВ по долгам муниципального учреждения.



Но Светка не была бы «свеТТкой», если бы не придумала, как она посчитала, хитрый план (!) пройдясь по головам всего коллектива! Она решила, чтобы не отвечать по долгам МАУ, его надо ликвидировать. А в случае ликвидации к ней по субсидиарке уже никто не прицепится.



А дальше? А дальше «песня»… Как предполагают присутствовавшие на совете, мол, договорняк состоялся такой: после ликвидации МАУ «Информационная компания» СвеТТлана Дейнеко пойдет замом к Анне Пушкиной в «Молодежный центр», подсидит её там и путем несложных «алкоинтриг» выживет с насиженного места. И снова будет «начальствовать». А наивная девочка Аня, вероятно, перейдет на должность зама.. ну или вообще уволится…



Всё это было бы смешно, если бы…