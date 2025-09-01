Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За рулем городского благополучия: как команда Дмитрия Перавина обеспечивает работу всего водоканала

Есть профессии, о которых вспоминают лишь в минуты сбоя. Мы открываем кран — течет вода. Нажимаем на слив — вода уходит. Эта бытовая магия настолько привычна, что мы не задумываемся о тысячах людей и километрах коммуникаций, которые ее обеспечивают. И уж точно редко думаем о тех, кто сидит за рулем специализированной техники. А ведь именно водители РВК-Архангельск — это первые, кто мчится на аварию, кто доставляет воду в отрезанные от магистралей районы, кто обеспечивает бригады всем необходимым для ремонта. Их труд — это незаметный, но жизненно важный ритм, пульс города. И от того, насколько исправно бьется этот пульс, зависит наше с вами ежедневное спокойствие.

Во главе этого сложного механизма — автотранспортный цех, а у его руля вот уже три года стоит Дмитрий Перавин. Человек, который прошел путь от водителя до начальника и знает всю кухню водоканала изнутри, от шума двигателя до тишины кабинета, где принимаются ответственные решения.

От шофера до начальника: история пути длиною в 13 лет

«13 лет назад я пришел сюда, устроился водителем», — с этих слов начинается история Дмитрия, тогда уже выпускника автомеханического факультета САФУ,  в компании. Пять лет за рулем дали ему то, что не заменить никакими дипломами — понимание самой сути работы, ощущение ответственности перед жителями города на собственной шкуре.

«Уже через месяц своей работы здесь я понял, какую ответственность мы несем перед жителями города», — признается Дмитрий.



Это осознание стало его главным двигателем. Компания разглядела в водителе с вузовским дипломом потенциал: сначала ему предложили должность механика, затем инженера по безопасности дорожного движения, потом — ведущего инженера. Каждая ступенька была пройдена с честью и усердием. Сегодня, возглавляя цех, Дмитрий не понаслышке знает проблемы и нужды своих коллег. Его авторитет — это авторитет человека, который сам умеет и любит работать руками.

Ответственность на колесах: сотня единиц техники для жизни города

Автотранспортный цех РВК-Архангельск — это не просто гараж. Это сердце, которое качает кровь по «артериям» и «венам» городского хозяйства. Почти сотня единиц самой разной техники: от  самосвалов и водовозок до узкоспециализированных машин — илососов, промывочных комплексов, передвижных ремонтных мастерских. Каждый день этот стальной парк выходит на линию, чтобы обеспечить работу основных цехов.

«По сути дела, все работы, которые наши коллеги выполняют в городе, они все производятся всегда при нашем участии. Участие в техники — это 60% успеха. Так что робота водоканала на эти 60% зависит от моего цеха и от меня», — говорит Дмитрий.


В этой фразе — не гордыня, а суровая правда. Если в обычном автосервисе не починили вовремя машину — человек остался без личного транспорта. Если здесь вышел из строя илосос или экскаватор — под угрозой срыв устранения аварии, подачи воды, благоустройства территории. За все это несет ответственность команда Перавина.

«Переживаешь всегда за выезд автомобиля, — делится он. — С утра механик, например, говорит, что какой-то автомобиль не выйдет на линию - поломка. А он особенно важен... Все силы приложим, чтобы не сорвать коллегам их работы. Главная роль транспортного цеха — это выпуск транспорта на линию, то есть исправного транспорта, чтобы мы обеспечивали водоснабжение и водоотведение города».

Люди, техника и социальные гарантии: формула успеха Росводоканала

Дмитрий — живой пример того, как в компании РВК-Архангельск ценят и растят кадры. Он застал еще работу в МУПе и на себе ощутил разницу.

«В РВК-Архангельск техническая база обновляется очень сильно, вкладываются деньги. Соответственно, мы развиваем и парк транспорта, и ремонтную зону. Зарплаты людям поднимают, есть социальные гарантии, здесь ты никогда не переживаешь за свое будущее».



Но главный капитал — это люди и атмосфера взаимопомощи. «Здесь все друг друга всегда слышат, руководство всегда идет навстречу и всегда помогает своим подчиненным».

И здесь есть главное — вера в собственные силы и возможность роста. «За 10 лет я дорос от простого водителя до начальника цеха, где еще такое возможно? — с улыбкой отмечает Дмитрий. — А прежний начальник транспортного цеха, Александр Неумоин, чьим замом я был, теперь – директор по производству. Здесь все зависит от человека».

В День автомобилиста мы традиционно поздравляем тех, кто крутит баранку. Но сегодня наши особые слова благодарности — тем, чьи машины везут не коммерческий груз, а саму возможность комфортной городской жизни: водителям и механикам, инженерам и руководству автотранспортного цеха РВК-Архангельск.

Спасибо вам за ваш труд, за вашу ответственность, за то, что, как говорит Дмитрий Перавин, вы делаете «всё возможное, чтобы у людей всегда была вода, и на самом деле, даже сверх того, что мы можем». Ваша работа — это и есть та самая вода, без которой немыслима жизнь. Невидимая, но абсолютно необходимая.

25 октябрь 08:00 | : Жизнь

Главные новости


Мезень революционная. Страницы истории
Архангельская область: бедность не порок?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (328)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20