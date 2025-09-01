За рулем городского благополучия: как команда Дмитрия Перавина обеспечивает работу всего водоканала

Есть профессии, о которых вспоминают лишь в минуты сбоя. Мы открываем кран — течет вода. Нажимаем на слив — вода уходит. Эта бытовая магия настолько привычна, что мы не задумываемся о тысячах людей и километрах коммуникаций, которые ее обеспечивают. И уж точно редко думаем о тех, кто сидит за рулем специализированной техники. А ведь именно водители РВК-Архангельск — это первые, кто мчится на аварию, кто доставляет воду в отрезанные от магистралей районы, кто обеспечивает бригады всем необходимым для ремонта. Их труд — это незаметный, но жизненно важный ритм, пульс города. И от того, насколько исправно бьется этот пульс, зависит наше с вами ежедневное спокойствие.

Во главе этого сложного механизма — автотранспортный цех, а у его руля вот уже три года стоит Дмитрий Перавин. Человек, который прошел путь от водителя до начальника и знает всю кухню водоканала изнутри, от шума двигателя до тишины кабинета, где принимаются ответственные решения.

От шофера до начальника: история пути длиною в 13 лет

«13 лет назад я пришел сюда, устроился водителем», — с этих слов начинается история Дмитрия, тогда уже выпускника автомеханического факультета САФУ, в компании. Пять лет за рулем дали ему то, что не заменить никакими дипломами — понимание самой сути работы, ощущение ответственности перед жителями города на собственной шкуре.

«Уже через месяц своей работы здесь я понял, какую ответственность мы несем перед жителями города», — признается Дмитрий.







Это осознание стало его главным двигателем. Компания разглядела в водителе с вузовским дипломом потенциал: сначала ему предложили должность механика, затем инженера по безопасности дорожного движения, потом — ведущего инженера. Каждая ступенька была пройдена с честью и усердием. Сегодня, возглавляя цех, Дмитрий не понаслышке знает проблемы и нужды своих коллег. Его авторитет — это авторитет человека, который сам умеет и любит работать руками.

Ответственность на колесах: сотня единиц техники для жизни города

Автотранспортный цех РВК-Архангельск — это не просто гараж. Это сердце, которое качает кровь по «артериям» и «венам» городского хозяйства. Почти сотня единиц самой разной техники: от самосвалов и водовозок до узкоспециализированных машин — илососов, промывочных комплексов, передвижных ремонтных мастерских. Каждый день этот стальной парк выходит на линию, чтобы обеспечить работу основных цехов.

«По сути дела, все работы, которые наши коллеги выполняют в городе, они все производятся всегда при нашем участии. Участие в техники — это 60% успеха. Так что робота водоканала на эти 60% зависит от моего цеха и от меня», — говорит Дмитрий.



В этой фразе — не гордыня, а суровая правда. Если в обычном автосервисе не починили вовремя машину — человек остался без личного транспорта. Если здесь вышел из строя илосос или экскаватор — под угрозой срыв устранения аварии, подачи воды, благоустройства территории. За все это несет ответственность команда Перавина.

«Переживаешь всегда за выезд автомобиля, — делится он. — С утра механик, например, говорит, что какой-то автомобиль не выйдет на линию - поломка. А он особенно важен... Все силы приложим, чтобы не сорвать коллегам их работы. Главная роль транспортного цеха — это выпуск транспорта на линию, то есть исправного транспорта, чтобы мы обеспечивали водоснабжение и водоотведение города».

Люди, техника и социальные гарантии: формула успеха Росводоканала

Дмитрий — живой пример того, как в компании РВК-Архангельск ценят и растят кадры. Он застал еще работу в МУПе и на себе ощутил разницу.

«В РВК-Архангельск техническая база обновляется очень сильно, вкладываются деньги. Соответственно, мы развиваем и парк транспорта, и ремонтную зону. Зарплаты людям поднимают, есть социальные гарантии, здесь ты никогда не переживаешь за свое будущее».







Но главный капитал — это люди и атмосфера взаимопомощи. «Здесь все друг друга всегда слышат, руководство всегда идет навстречу и всегда помогает своим подчиненным».

И здесь есть главное — вера в собственные силы и возможность роста. «За 10 лет я дорос от простого водителя до начальника цеха, где еще такое возможно? — с улыбкой отмечает Дмитрий. — А прежний начальник транспортного цеха, Александр Неумоин, чьим замом я был, теперь – директор по производству. Здесь все зависит от человека».

В День автомобилиста мы традиционно поздравляем тех, кто крутит баранку. Но сегодня наши особые слова благодарности — тем, чьи машины везут не коммерческий груз, а саму возможность комфортной городской жизни: водителям и механикам, инженерам и руководству автотранспортного цеха РВК-Архангельск.

Спасибо вам за ваш труд, за вашу ответственность, за то, что, как говорит Дмитрий Перавин, вы делаете «всё возможное, чтобы у людей всегда была вода, и на самом деле, даже сверх того, что мы можем». Ваша работа — это и есть та самая вода, без которой немыслима жизнь. Невидимая, но абсолютно необходимая.