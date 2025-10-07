...День был пронзительно ярок, до рези в глазах. Широкий проспект туго забивала толпа демонстрантов. Реяли стяги, вились флаги, выгибались под свежим пролетарским сквозняком транспаранты с привычными, столь дорогими каждому сердцу, лозунгами: "ПАРТИЯ И НАРОД -- ЕДИНЫ, НЕДЕЛИМЫ, НЕВЫЧИТАЕМЫ И НЕСЛОЖИМЫ!"... "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЧНЫЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД -- ВЕЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА!"... "ПАРТИЯ -- НАШ РУЛЕВОЙ, КОРМЧИЙ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, ПУШКИН, КОЛБАСА И ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА!"...

C одного бока толпу демонстрантов, весело орущую под гармошки и команды бдительных распорядителей, подпирала вереница домов, с магазинами на первых этажах, с несветящимися днём, а потому серыми неоново-трубчатыми названиями : "ГАЛАНТЕРЕЯ", "СБЕРКАССА", "КАНЦТОВАРЫ", "БУЛОЧНАЯ", "ВИНО - ПРОДУКТЫ - ГАСТРОНОМИЯ", " ПИВО - ВОДЫ"...

С другого бока тянулся нескончаемый забор из стендов, на которых кирпичномордые строители весело склоняли к социалистическому сожительству бескрайнегрудых колхозниц. А за стендами...



...а за стендами сидел я. Молодой, волосатый, умеренно поддатый, с гитарой на правом колене и бутыльком 0,7 "Агдама" на раcстоянии протянутой руки. Под ровный ор демонстрантов, как под шум прибоя, я ловко наяривал "Child in Time", не забывая прихлёбывать в самых заковыристых местах пассажей.... Чуть дальше дымился костерок, не один дымился, а вместе с шашлычком, который готовил мой друг Нехорошев и пять весёлых девчонок, удачная помесь Сюзи Кватро и Джейн Фонда, другой экстерьер среди нас что-то не приживался. Нехорошев был галантен, гривуазен, скабрёзен и куртуазен, чем и валил барышень наповал...

Итак, шашлычки доходили, мы допивали, девки щебетали... В щель между стендами просунулась голова в милицейской фуражке, под которую были заправлены красные уши:

--- Так, а тут что? Нарушаем? Почему не демонстрируем со всеми?

-- Дело в том, товарищ майор (уши в фуражке вспыхнули от комплимента), что мы репетируем песню солидарности с угнетённой молодёжью Гонделупы, конкурс вечером, в рамках происходящего, а девочки проходят отбор для участия в съёмках нового художественного мультфильма режиссёра Хитрука...

-- Какой отбор? -- милиционер заинтересовался, -- И где сам товарищ Хитрук?

-- Товарищ Хитрук поручил отбор своему товарищу, вон он, с шампуром, это почти ветеран кинематографа, ещё его прадед работал на " Мосфильме"... династия!

-- Рабочая? -- на всякий случай уточнил мент.

-- Очень трудовая!

-- Ладно, продолжайте, только не шуметь мне тут, и костерок потом зассы... потушите, в общем, а солидарность -- оно того, правильно...

Через секунду мы забыли про милиционера, как забыли потом о навестивших нас чекистах, пожарных, представителях деканата, профсоюзных и партийных инспекторах. Для всех мы находили простые и душевные слова, они уходили успокоенные, умиротворённые, уверенные, что наша молодёжь не подведёт, не подкачает, не подкузьмит и не подъе... . И они были правы...



А мы с Нехорошевым, а потом и с примкнувшими вскоре остальными нашими друзьями и знакомыми, а то и просто с сочувствующими пили, курили, читали Монтеня и Кафку, блудили Стругацкими наизусть и Гегелем с листа, щупали девок и бегали за добавкой... И всё это под упоительные трели "Deep Purple" и рёв из-за стендов:

-- Даёшь пятилетку в пять минут!

... Но вот, как это случилось с о"генриевским Акулой Додсоном (только у него были кольт и ручка кресла, а у меня коленка подружки и пустой пузырь из-под "Абу-Симбел") -- всё стало расплываться, туманится, растекаться и конденсироваться.

... Я сижу на лавочке в грязном дворике спального района, коим несть числа на просторах российских, нетрезвый -- но без веселья...

А во дворике оживлённо: все всех бьют, чем попало и по чему попало, братки -- коммерсов, жильцы -представителей управы с бумагами на строительство дома вместо детской площадки, ОМОН -- остальных жильцов, не желающих выметаться из полученных в профкоме 40 лет назад за 40 лет пахоты в горячем цеху квартир, школьники лупят друг друга просто по обдолбанности, а кто постарше -- по "акули ещё делать..."... Бомжи жируют на помойке, отбирая у тощих собак остатки фастфуда... А вдоль стены тихонько крадутся старики, с усталым нетерпением вглядываясь в виднеющийся в конце улицы кусочек поля с почерневшими крестами...

Я покосился налево -- мой друг с 7 лет Андрюха Фондымакин как всегда сидел там, поблескивая очками и разминая "Беломор", конечно же -- фабрики им.Урицкого.

Андрюха умер в 1999 году, 19 ноября, от сердечной недостаточности. А скорее всего -- от недостаточной сердечности. Как бы там ни было -- теперь нам не надо было созваниваться, пересекаться, дожидаться и сговариваться -- достаточно просто повернуть голову, он уже тут...

-- Ну, Андрюх, что скажешь? И как тебе это?

-- Видишь ли, старик, это диалектика...

--Наверно... Но никто не заставит меня поносить проклятый тоталитарный социализм и славить облепившую меня демократию... Оттуда всё так же видится?

-- Так же... А и не при чём здесь обзор, успеешь, наглядишься и отсюда...

-- Ах, испугал....А если поподробнее? И своими словами?

-- А если своими... Для кого-то и г…о материально, а для кого-то и духовное г…о. Я ж говорю -- диалектика...

-- И что ж делать?

-- А это просто -- зажмурься, посчитай до трёх -- и открой глаза... Готов? Раз...два....три....Открывай!

...День был пронзительно ярок, до рези в глазах!

Ярослав Трусов