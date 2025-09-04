Вверх
Клюев опроверг завышенные требования по трансферу Тикнизяна в «Зенит»

Александр Клюев, представляющий интересы футболиста Наира Тикнизяна, раскрыл подробности несостоявшегося перехода полузащитника из московского «Локомотива» в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2024 года. Несмотря на достигнутые договоренности между клубами и привлекательное контрактное предложение со стороны петербуржцев, трансфер в итоге не состоялся. В эти выходные питерцам предстоит встреча с бывшим клубом Наира «Локомотивом». Если вы еще не пробовали себя в роли прогнозиста, то самое время получить актуальные фрибеты за регистрацию без депозита в букмекерских конторах, чтобы сделать бесплатное пари на главную битву тура в РПЛ.

Агент категорически опроверг циркулирующую информацию о чрезмерных финансовых запросах его клиента. По словам Клюева, распространяемые сведения о требовании двухмиллионного контракта абсолютно не соответствуют действительности. Представитель игрока подчеркнул, что запрашиваемые условия были значительно скромнее озвученных в прессе цифр, и такие необоснованные заявления он считает абсурдными.

Клюев отметил наличие определенных нюансов, помешавших успешному завершению переговоров с «сине-бело-голубыми», однако воздержался от раскрытия конкретных деталей, оставшихся камнем преткновения между сторонами.

Примечательно, что карьера Тикнизяна получила дальнейшее развитие летом 2025 года, когда футболист покинул «Локомотив» и присоединился к сербской «Црвене звезде». В текущем сезоне 2025/26 полузащитник отметился результативной передачей в семи проведенных матчах чемпионата Сербии. Соглашение игрока с балканским клубом рассчитано до середины 2028 года.

На данный момент бывшая команда Тикнизяна демонстрирует уверенные результаты в РПЛ. После 13 туров «Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков. «Зенит» расположился на четвертой позиции с 26 баллами. Примечательно, что уже 1 ноября в 20:15 по московскому времени состоится очное противостояние этих команд в рамках 14-го тура чемпионата России.

05 ноябрь 07:58 | : Разное

