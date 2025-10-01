Гудим-Левкович: «Волонтеры тоже выгорают»

Георгий Гудим-Левкович вернулся из десятой, «юбилейной», поездки «за ленту». Выглядит ещё более усталым, чем в прошлый раз. На это есть свои серьёзные причины, но о них в самом конце.

- Я уже и не знаю, о чём тебя спрашивать, - говорю собеседнику. – Просто рассказывай.

- Если помнишь, в прошлый раз я говорил, что девятая поездка туда для меня прошла под слоганом «Война и мiр». А эта уже как «Фронт и тыл», но это мои внутренние ощущения.

- Почему так?

- Прежде всего, она была достаточно неожиданной. Очередная гуманитарная миссия готовилась на ноябрь, но возникла необходимость стартануть раньше. Осень не только у нас, но и там. Есть потребность в стройматериалах, везли их. Плюс сварочный аппарат с электродами. Плюс трактор ДТ-75 для расчистки дорог в период осенней распутицы. С ним было больше всего мороки, попробуй погрузить «машинку» в 7.5 тонн весом в кузов. Но справились. Правда, трактор оказался выше тентовой крыши, в итоге везли открытым, на нас пол-России любовалось.

И тут он замолчал на минуту, что-то внутренне снова переживая. Продолжил со вздохом:

- Я в этот раз обратил внимание, что людям в тылу тоже не просто. Они тоже часто на пределе сил. Те, кто плетут сети, делают окопные свечи, собирают посылки для гуманитарного конвоя. Нет, они не жалуются, но по глазам видно. Со всей ответственностью заявляю – волонтёры тоже выгорают. Они тоже бойцы, только в тылу.

- Что лично для тебя было новым в этой поездке?

- Впервые прокатился в танке. Т-80 с газотурбинным двигателем. Вещь!

- Я в Кантемировке застал только Т-64. Тоже пару раз прокатился… с моим ростом очень неуютно

- И я на себе почувствовал, только не с ростом, а с лишним весом. То-то никогда не видел полных танкистов… всё тело обобьёшь об острые углы. И танки эти не обычные, что на парадах видим, а с «ежами» - антидроновой защитой, выдерживающей несколько прямых попаданий. Вот для их установки как раз и понадобилась сварка с электродами. Танки действуют на часовоярском направлении… там сейчас жарко.

- А вообще как обстановка?

- Как в прифронтовой полосе. В Донецке не было ни света, ни воды. И поверь, коммунальщики тут ни при чём.

Я даже не стал спрашивать, кто при чём…

- Ваш груз ждали?

- А то! Отдали «Ладу-Приору» - дар Успенского храма 1-й Славянской бригаде, вы о ней писали. Не всегда удается передать посылки из рук в руки. Солдат может быть на боевом задании, что делать. Но через знакомых, друзей – все доставили по назначению. От Архангельского колледжа культуры привезли шоколад, это уже стало традицией. В нём содержится серотонин – гормон радости. То есть, мы привезли бойцам хорошее настроение из дома.

Ещё мой визави рассказал о строительстве дамб, необходимых в боевых условиях. Одно непонятно – куда потом потекут реки…

- Давай всё-таки о фронте.

- Сейчас интенсивные бои идут в городах. Причём немаленьких с 30-40 тысячным населением. Ты знаешь, это отдельное искусство, особенно в наступательной операции, когда нужно максимально сократить людские потери. Потому так долго. Большие успехи у наших в Днепропетровской и Запорожской областях, там попроще, там степь, есть, где развернуться. В районе Херсона постоянное движение, наши ребята освобождают острова.

- Слушай, я не понимаю. Война идёт четвёртый год, сотни тысяч украинских мужчин сразу уехали на Запад, число погибших даже предположить страшно. Кто же за них воюет?!

- Насколько я знаю, сейчас выгребают последние остатки личного состава из вспомогательных частей, ранее не участвовавших напрямую в боевых действиях. Молодёжи – не наблюдается, кто уже воюет, кто сбежал, кто ранен или убит. Пополнение в ВСУ идёт 50+. Те, кто не в состоянии откупиться… там сильная коррупция. Но надо признать - украинцы, хотя и не хотят воевать, и от призыва бегают, но – «штык в землю и до хаты», такого пока массово нет. Нужно честно признать – противник пока может организовать, пусть насильственно, постоянный приток пополнения.

- А иностранные наёмники, их часто поминают, чуть ли, не как главную силу?

- Конечно, и наёмники. Но их можно разделить на две категории. Первая – в управлении войсками, инструкторы, консультанты. Это такой организационный костяк ВСУ, обеспечивающий взаимодействие со странами НАТО, получение разведданных, использование западной техники. Вторая – это такой скелет самого фронта.

- Это что такое?

- На первой линии как правило стоят украинцы, иностранцы - на второй, где безопасней. Судя по тому, что слышат наши бойцы в эфире - на них лежат и функции заградотрядов, тут без комментариев.

- «Псы войны»?

- Именно. Романтики, может, и были в самом начале… «я фазенду покинул, пошел воевать»… таких давно выбили. Там воюют колумбийцы, африканцы, финны, прибалты, очень много поляков… их отношение к Украине известное. Какие романтики?! Материальное стимулирование заправляет.

- Но в современной войне живая сила ещё не всё.

- Конечно, мы уже говорили, что эта война – война дронов. Которые собираются на Украине, пусть часто из иностранных комплектующих, насыщение фронта ими идёт постоянно. Поэтому стоит задача – уничтожить места сборки, это так естественно.

- Какова длина фронта?

- 1 500 км.

- Много…

- Много. Усталость чувствуется, этого не скроешь. Поэтому нужно сверхусилие для достижения главной цели. Надо помнить, что в современной политике нет простых решений, это иллюзия, что одна встреча Трампа с Путиным всё решит. В войсках прекрасно понимают, что есть конкретные задачи, которые нужно решать, не оглядываясь на геополитику

Тут Георгий посмотрел на меня совсем уставшими глазами.

- Знаешь, что самое тяжёлое в этих моих поездках? Когда по пути домой на телефон приходит сообщение, что человек, с которым ты недавно общался, пропал без вести, так было на этот раз. Вот это ни понять, ни принять. А знаешь, что самое радостное? Что наши люди в тех условиях остаются людьми. И это самое ценное.

Беседовал Леонид Черток

Р. S. На следующий день после нашего разговора Георгий позвонил и сообщил хорошую весть – боец, считавшийся пропавшим без вести – жив. И спас его мотоцикл, который ему привезли волонтеры из Архангельска. Слава Богу!