Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья

В Государственном архиве Архангельской области хранится датированный 9 декабря 1690 года документ — «Мирская челобитная крестьян Коскошинского Рождественского прихода Емецкого стана Двинского уезда об избрании дьячка Григория Иванова сына Попова в попы» (ГААО. Ф. 1025. On. 1. Д. 340. Л. 1-1 об.) . Деревня Коскошина находится на расстоянии 11 км на юг-юго-восток по прямой от села Емецка на левобережье Северной Двины. Время образования Коскошинского прихода установить не представляется возможным. Известно лишь, что в 1597 году здесь устроена церковь во имя Николая Чудотворца.

В XVII — начале XVIII веков право выдвижения кандидатов на должности священнослужителей в северорусских приходах принадлежало самим прихожанам. Причем они могли выбирать не только из людей духовного звания, но и любого грамотного, понравившегося общине человека, независимо от его происхождения. Разумеется, выбор утверждался церковным епархиальным начальником, которым в 1690 году в Двинском уезде был Преосвященный Афанасий архиепископ Колмогорский и Важский. Попами и протопопами до реформы патриарха Никона и даже некоторое время после неё назывались представители духовенства. Термин «поп» образован от греческого πάπας — «отец».

Текст челобитной, приведённый в начальной редакции, для удобства чтения «очищен» от символов дореформенной кириллицы.

«Государю Преосвященному Афанасию архиепископу Колмогорскому и Важескому бьют челом Емецкого стана Коскошинской волости церкви Рождества Иисуса Христова прихожана церковной прикащик Якушко Федоров и волостные крестьяне Лазарько Лаврентьев, Степанко Олуферов, Пазарко Андреев, Пронка Никифоров, Игнашка Никифоров, Фомка Федоров, Андрюшка Клементьев, Пронька Зиновьев, Лучька Кузмин, Анушка Зиновьев, Ведюшка Олуферов, Кирша Конанов, Гришка Конанов, Мишка Терентьев, Алешка Корнилов, Галашка Корнилов, Терешка Серьгиев, Петрушка Софонов, Онашка Матфеев, Корнишка Якимов и все крестьяне; в нынешном во 199 году декабря в 9 день выбрали есми и излюбили Прилуцкой волости Емецкого ж стану Григория Иванова сына Попова к тое церкви к Рожеству Иисус Христову в попы, что он человек доброй и грамоте умеет и смирен и церковному правилу искусен и не пияница.

Милостивый Преосвященный Афанасий архиепископ Колмогорской и Важеской, пожалуй, государь, нас, постави того дьячка Григорья в попы в Коскошинскую волость к церкви Рождества Иисус Христова. Государь, смилуйся.

Вместо церковного прикащика Якова Федосиева по его велению брат ево, Никитка Федосиев ж, руку приложил.

Вместо волостных крестьян в сей челобитной имяны писаны, по их велению и за себя Лазарко Лаврентиев руку приложил».

В XVIII веке правила ужесточились, кандидатами в священнослужители низового звена для архиереев стали воспитанники епархиальных школ, которых на основании законов Петра I, можно было ставить в приходы помимо всяких выборов. Завершился ещё один период «народной демократии».

***

На фото автора — церковь Рождества Христова 1901-1902 годов постройки в деревне Коскошина.

Александр Чашев