Архангельск. История одной Лужи

Согласно истории, описанной римским историком Светонием в труде «Жизнь двенадцати цезарей», Веспасиан поднёс к носу сына Тита монету, полученную от налога на общественные туалеты, и спросил: «Пахнет ли она?». На что Тит ответил: «Нет», на что император сказал: «А ведь она из мочи».

Скажу честно, к предстоящим выборам статья не имеет никакого отношения, выход её в это время - случайность, вернее, время подошло. Материал собирался два года. Сложность была в том, что люди наши терпеливы и долго надеялись на то, что все можно уладить по-хорошему... Но здесь по-хорошему не получается. Слишком большие замешаны деньги и слишком «большие» люди «накосячали»...

Начнём по порядку.

Город Архангельск с каждым годом становиться всё краше и краше – растут новые красивые дома, особенно мне нравится «скандинавская» серия. Скупые и лаконичные контуры, комфорт внутри. Живи и радуйся.

Однако основные проблемы снаружи – это огромные лужи во дворах, которые стали настоящим бедствием для горожан. Особенно в историческом центре города.

Здесь самая настоящая «зона бедствия».

Жители микрорайона Обводный – Поморская - Выучейского, давно и безуспешно жалуются на большие и зловонные лужи во дворах. Все их крики о помощи остаются без всякого ответа. Хотя проблема здесь далеко не экологическая, даже не технологическая, а экономическая, скажу более - коррупционная.

Когда мне пришлось окунуться в эту «лужу», я понял, что всех жителей этого микрорайона просто обманули и продолжают обманывать все органы власти, без всякого зазрения совести.

Даже не просто обманули, а «надули» с их деньгами, что они заплатили за жильё.

Согласно 214 - ФЗ, застройщик обязан построить многоквартирный дом со всеми коммуникациями, включая канализацию и ливнёвку.

Здесь есть нюансы: по договору с муниципальным образованием, эти коммуникации строит застройщик или муниципалитет.

В нашем случае, договора с муниципалитетом не было, поэтому застройщик в этом районе должен был всё построить за свой счёт. Вернее заложить в смету эти объекты подземных коммуникаций. Взяв с дольщиков за это деньги.

Рассмотрим конкретный пример, который показывает картину по всему микрорайону.

ТСН «Нота», расположенный по адресу Володарского 58, уже несколько лет тонет в воде вокруг своей территории и зловонии.

Деньги были взяты с дольщиков, а коммуникации не построены..

И так по всему микрорайону.

Замечу, строили дома разные подрядчики.

Соответственно, гарантии на дом и придомовую территорию нёс по сути небольшой строительный «буфер», без всяких весомых денежных средств и гарантий, контора «Рога и копыта». Конкретно по Володарскому 58 - ООО «Эталон», а затем, уже на стадии гарантии, превратился в «Контакт девелопмент» - директор и учредитель Михаил Федотов .

Целый микрорайон построен по этой беспроигрышной схеме - отсутствие канализации и «ливнёвки». Лужи и зловоние.

Однако, все новостройки, в том числе и «Нота», были приняты «Госстройнадзором» и Администрацией города в эксплуатацию, на что имеются все документы.

Хорошая, рабочая схема, если было бы всё хорошо, но не всё хорошо. Жители микрорайона просто «стонут» - все подземные коммуникацию приходят в негодность из-за подмывание водой, которой некуда уходить, и она размывает грунт - образуются провалы в асфальте, разрушаются теплосети, линии водоснабжение, подземная электропроводка приходят в негодность..

«Деньги не пахнут, но многие знают, где и когда пахнет деньгами…»

Роберт Кийосаки

Всё очень просто. Строится многоквартирный дом, но подземные коммуникации не строятся - их же не видно под землёй, кто туда полезет смотреть, особенно «ливнёвку». С канализацией посложней, без неё никак , иначе сразу все утонут в нечистотах.

Но можно «врезаться» в старую, уже «на ладан» дышащую, 30-х годов 20 века.

А деньги с дольщиков собираются, как на новую, всё должно быть оплачено.

И что дальше?

Здесь - самое интересное. Кто примет такой дом с недоделками, граничащими с катастрофой?

Но с катастрофой, отложенной во времени, жильцы-то заезжают, радуются, отмечают новоселья…

Прозрение приходит потом.

Принимает такой дом государственная строительная инспекция - «Госстройнадзор». Подписывает акт - канализация в порядке, ливнёвка построена и «врезана» в существующую.

Когда я решил разобраться в этой проблеме, приехать посмотреть на эту громадную лужу и зловоние, сразу обратил внимание - там ливневой канализации нет, потому и лужа. Наличие или отсутствие ливнёвки видно сразу - это такие люки на земле с дырочками. А их не было. Куда воде уходить - вот и лужа. Такая ситуация по всему микрорайону. А зловоние - вытекание канализационных стоков из старой, еле «дышащей» канализации.

Конкретно по дому на Володарского 58, он был принят ещё в 20.03.2018 года.

Акт о приёмке дома подписала Администрация города в лице И.О руководителя Департамента градостроительства А.Н Юницыной за № RU №-29-301000-230-2016-13, где указана на стр. № 2 п.2.2.13 «Протяжённость дренажно - ливневой канализации - 106 метров».

Ливнёвки реально нет, а по бумагам есть .

Далее указано, что данный документ основан на других актах проверки и без их наличия недействителен, в том числе и акта «Госстройнадзора» в лице руководителя, на тот момент, Гладышева Дениса Васильевича (если быть точным - акт приёмки дома был подписан - 20.03.2018 года, а Денис Васильевич приступил к должностным обязанностям в марте 2018 года, и насколько он связан с этой историей, не могу точно сказать из-за отсутствия всех документов, но то, что «Госстройнадзор» здесь присутствует, не вызывает сомнений).

Сам акт от «Госстройнадзора» по ливнёвке никто и в глаза не видел, я имею ввиду дольщиков ТСН «Нота», но без его физического наличия разрешение на приёмку дома было бы не подписано.

Я предполагаю, что подписавшая акт о приёмке дома уважаемая Александра Николаевна Юницына, позднее Главный архитектор города, сейчас уже год на пенсии, человек опытный и не стала бы подписывать документы только на основании бумаг. Наверняка она была на объекте и видела - ливнёвки нет, канализация старая и не справится с нагрузкой. Но как человек опытный, вернее опытный чиновник, подписала, на неё ответственность за это не «повешают», и подписала документ, крайним-то будет Гладышев !..

Читатель может сказать - конспирология, откуда вам это известно?

И какое дело вообще дольщикам домов до этой истории?

А здесь, начинается самое интересное - на примере того самого ТСН «Нота», которая не один год борется с этой Лужей, а она пошла вниз - в «недра», с атакой на все подземные коммуникации, на внутренние придворовые территории (соседние дома так же имеют аналогичные проблемы). Жильцы обращались во всевозможные инстанции, включая областную прокуратуру, Администрацию города и т. д. На последней прямой линии с Главой города Моревым Д.А. , они услышали :

- что работы по обустройству ливнёвки во дворе вы будете делать сами и за свой счёт, так как эта лужа во дворе - на территории двора - эта земля (участок земли) входит в общую собственность дольщиков т.е.

- собирайте деньги, и вы будете ремонтировать за ваш счёт...

Только что можно отремонтировать , если этого в природе нет ?

Если сказать честно - будете строить заново за ваш счёт, второй раз (а может и третий, если получиться), копите деньги, товарищи дольщики...

А деньги немалые - миллионы, возможно сотни тысяч рублей с каждого собственника…

Которые уже за всё это заплатили.

Подведём итоги…

На примере ТСН «Нота» , Володарского , 58, - во время приёмки дома, сначала «Госстройнадзором», а затем Департаментом градостроительства Администрации города Архангельска за подписью руководителей, принимается многоэтажный дом, при котором по бумагам есть ливнёвка, а по сути её нет (с дольщиков деньги собрали 100%, но её не сделали ).

Дом топит годы, да и весь микрорайон, всё на грани аварии по теплоснабжению, электроснабжению, и опасности попадания вод в подвал дома.

Причина - отсутствие ливневой канализации.

Обращение жителей дома во все инстанции не приводит ни к каким результатам.

Нужно строить ливнёвку заново за свой счёт.

Альтернативный вариант - построить ливневую канализацию и реконструировать обычную канализацию за счёт федерального бюджета.

А проблема заключается в том, что архангельские чиновники, да и девелоперы, придумали очень хорошую схему - как обыкновенных собственников квартир заставить заплатить второй раз за одну услугу - построить ливневую канализацию, а деньги, уже заплаченные - «освоены».

И последнее - кто виноват и что делать?

Документы показывают, что халатность (будь только она или нет, когда на кону - миллиард ) Администрации Архангельска в лице Департамента градостроительства (при другом мэре) привела к тому, что жильцы микрорайона годы живут в условиях огромных луж и зловония, должны за «проступки» должностных лиц заплатить по второму разу.

Это нечестно.

Город Архангельск за свой счёт, или за счёт федерального бюджета должен построить ливневую канализацию во всех дворах микрорайона, реконструировать старую канализацию отработанных стоков, исправить все последствия неполадок подземных коммуникаций, раз приняли дом на Володарского 58 и другие дома в микрорайоне с несуществующими коммуникациями.

Юридическая норма - прошёл гарантийный срок - здесь не работает, поскольку вскрылась афера, а срок давности привлечения виновных лиц исчисляется с момента прокурорской проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ситуация требует провести прокурорскую и следственную проверки, наказать всех виновных в этой афере.

Редакция подтверждает готовность дать слово иному мнению по поднятой в материале проблеме.

Михаил Скоморохов



