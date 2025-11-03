Сказ о том, как Ленина и Романов бракосочетались

Вот такая необычная история в День народного единства..

Начну с начала. 24 октября, как раз накануне празднования Октябрьской революции по старому стилю, нас с женой пригласила на День рождения Анастасия Романова. Да-да, именно та, что стала символом Архангельского отделения службы судебных приставов. (Руснорд: «Один день из жизни архангельского судебного пристава Анастасии Романовой»). Во время разговора за праздничным столом меня поразила информация о том, что её мама Марина Вениаминовна, кстати, очень энергичная и интересная женщина, рассказала, что в девичестве у неё была фамилия Ленина, а у мужа - Романов.

Когда я это услышал, даже подскочил на диване.

- Как, я не ослышался , Ленина и Романов?! Это так ?

- Да, - подтвердила Марина Вениаминовна - так , всё правда .

- Вот это да, - сказал я, - очень символично. Ленина и Романов... Революция и Самодержавие.

Я, как историк, ухватился за этот факт.

Откуда здесь эта фамилия появилась - Ленин, и ещё - откуда Романов в Каргопольском районе?

А вот теперь, давайте по порядку…

Всё получается очень необычно и исторически нестандартно.

Начну с того, что Ленин в нашем сознании ассоциируется с личностью Владимира Ильича Ульянова, который взял революционный псевдоним - ЛЕНИН.

Но фамилия Ленин очень давно была известна на Руси.

Согласно документальной генеалогии дворянского рода Лениных, их происхождение восходит к Ивану Петровичу Ленину по прозвищу Постник, упоминаемому в первой половине XVII века, в частности, под 1609 годом. Распространено отождествление этого Ивана-Постника с енисейским казаком-землепроходцем Посником Ивановым по прозвищу Губарь, руководителем экспедиции в 1633 году к верховьям реки Лены, который привёл к присяге на верность русскому царю местные тунгусские племена и собрал с них ясак (натуральный налог) в виде соболиных шкур. За это он был возведён царём Михаилом Фёдоровичем в дворянство, ему была присвоена фамилия Ленин и пожаловано поместье в Вологодской губернии.

Интересен факт появления этого рода в Архангельской губернии.

Представители фамилии Лениных на Русском Севере также упоминаются в деревне Алексеевская (Ленино) Усть - Мошского стана Каргопольского уезда (ныне — Плесецкий район Архангельской области). В документе 1622 года они упоминаются без фамилии, а в 1648 году — с фамилией Ленин.

Поселение Ленино в 1902 году насчитывало 147 жителей, сейчас всего 10, вот насколько всего за 120 лет своего существования оно уменьшилось. Но оно до сих пор есть, недалеко от посёлка Федово.

Никифор Александрович Ленин, внук Ивана-Посника, владел имением в Вологодском уезде во второй половине XVII века.

Его сын Алексей Никифорович участвовал в Азовском походе, а другой сын Илья Никифорович получил жалованную грамоту от Петра I на «поместье состоящее в вологодском и кинешемском уездах в разных волостях» в 1707 году. Сыном Ивана Ильича и Матрёны Федоровны Лениных был Фёдор Иванович Ленин, подпоручик Первого гренадерского пехотного полка, участник Семилетней войны, в 1780-е годы — служащий Вологодского уездного суда.

Живший в первой половине XIX века в Вологодской губернии (и владевший также имением в Кирилловском уезде Новгородской губернии) Егор Федорович Ленин был потомком Ивана-Посника Ленина в восьмом колене. Участник Отечественной войны 1812 года и зарубежного похода русской армии в составе Екатеринославского гренадерского полка. Он был женат на Любови Яковлевне и стал отцом нескольких сыновей, в том числе, Николая (1827—1902), Всеволода (1831-?), Александра (1832—1879), Владимира (1834-?), а также дочерей Лидии и Фаины.

Вернёмся к нашему Владимиру Ильичу. У него было много псевдонимов, что-то около 150.

Прижился только один - Ленин.

В советских школах происхождение этого псевдонима объясняли однозначно - в 1912 году на реке Лена, на золотых приисках, вспыхнул восстание рабочих против невыносимых условий труда. Оно было жестоко подавлено царским правительством и вызвало широкий резонанс в общественном сознании.

Владимир Ильич написал про это восстание и подписался - Ленин .

Версия простая и не требующая глубоких исследований.

Однако это не так.

В 1902 году он написал книгу «Что делать?» и уже тогда подписался Н. Ленин.

Известно, что в январе 1901 года Ульянов из конспиративных соображений применил псевдоним «Ленин» в письме к Георгию Плеханову, написанному в Мюнхене. Установлено, что в данном случае эта подпись была поставлена Надеждой Крупской, его женой и соратником.

22 мая и 1 июня 1901 года в типографии революционной газеты российских социал-демократов «Искра» было получено письмо, где речь шла о материалах, которые позже частично вошли в № 5. Это обращение также было подписано «Ленин».

Почему же Владимир Ульянов взял такой псевдоним?

В 1900 году В. И. Ульянов опасался, что его не выпустят за границу(было, за что). Надежда Константиновна Крупская рассказала об этом Ольге Николаевне Лениной, с которой работала. О. Н. Ленина попросила своего брата (директора департамента земледелия С. Н. Ленина ) помочь с документами, и В. И. Ульянов воспользовался документами её тяжело больного отца Ольги — Николая Егоровича Ленина. Т.е. паспортом, ведь тогда не было фотографий на паспорте, только описание внешности, а они были похожи.

Ещё при жизни Владимира Ильича, 15 марта 1923 года, в сатирическом журнале «Прожектор» среди читателей был объявлен конкурс на тему «Почему Владимир Ильич называется Лениным?» со следующими условиями:

1) Срок для представления решений — один месяц.

2) Владимир Ильич обязуется никому не открывать разгадки в течение указанного срока.

3) «Да здравствует РКП!»

Предположительно, редакция согласовала этот вопрос с Лениным, и он намеревался раскрыть тайну своего псевдонима. Однако этого не произошло в связи с резким ухудшением его здоровья, и конкурс решено было не продолжать.

После смерти «вождя мирового пролетариата», Надежда Крупская в статье «Почему Владимир Ильич выбрал псевдоним „Ленин“» (московская газета «Комячейка», 16 мая 1924 года) писала, что она не знает, по какой причине он остановился на таком псевдониме, и никогда об этом его не спрашивала. «Мать его звали Мария Александровна. Умершую сестру звали Ольгой. Ленские события были уже после того, как он взял себе этот псевдоним. На Лене в ссылке он не был. Вероятно, псевдоним выбран случайно, вроде того, как Плеханов писал однажды под псевдонимом „Волгин“», — утверждала Надежда Константиновна.

Сегодня большинство исследователей его жизни сходятся на том, что наличие у него паспорта на фамилию Ленин и стало определяющим фактором.

Вернёмся к началу нашего повествования.

Романова (Ленина) Марина Вениаминовна родом из деревни Лыткино Каргопольского района Архангельской области, и по устным и иным воспоминаниям говорит о том, что их род начал проживать уже с 1880 года в этой деревне. Возможно, именно в это время её прадед переехал на постоянное место жительства из-под Усть - Моши , где Ленины проживали с 1648 года, в Лыткино.

С тех пор лыткинская ветвь Лениных прочно прижилась уже в Каргополе и его окрестностях.

В 1982 году Марина Вениаминовна, после двух лет ожидания своего будущего супруга из армии, вступила в законный брак.

А вышла она замуж за Романова Анатолия Александровича.

Сам же Анатолий Александрович был родом из деревни Хотеново Каргопольского района.

Этимологию появления фамилии Романовых по историческим и архивным данным, мне не удалось выяснить. Но среди населения Кенозерья ходят упорные слухи о том, что появление её здесь не случайно.

Именно с 1870 по 1890 годы сюда приезжали вместе с детьми матери незаконно рождённых детей , мальчики и девочки , царских кровей Романовых.

А вам не напоминает статность и овал лица Анатолия Александровича (фото ниже ) Александра Второго?

В результате этого брака родилось двое детей.

К сожалению, Анатолий Александрович уже ушёл от нас.

Вот такая история Вам на день примирения о том, как род Ленина и род Романовых бракосочетались и «примирились» на поморской земле. Символично?

P.S. Особенно хочу поздравить Анастасию Романову с награждением почётной грамотой от Директора службы судебных приставов, вполне заслуженной наградой за её нелёгкий труд...

Михаил Скоморохов



