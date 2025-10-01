Состояние сетей водоснабжения Архангельска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

К сожалению, подробных архивных данных о состоянии водопроводных сетей Архангельска в годы Великой Отечественной войны сохранилось немного, но на основе общих исторических сведений можно восстановить общую картину. Что мы и попытались сделать в совместном проекте с РВК-Архангельск #АрхангельскВодоканалЖизнь.
Это был период тяжелейших испытаний и героической работы в условиях острой нехватки ресурсов.
Архангельск, как главный порт, принимавший союзные северные конвои с грузами по ленд-лизу, имел стратегическое значение. Город был переполнен эвакуированными, ранеными и военными. Нагрузка на всю городскую инфраструктуру, включая водоснабжение, возросла в разы.
Ключевые проблемы и вызовы:
Колоссальная перегрузка существующих сетей:
Острейшая нехватка материалов и запчастей:
Отсутствие квалифицированных кадров:
Большинство мужчин - рабочих и инженеров «Водоканала» ушли на фронт. Их места заняли женщины, подростки и пенсионеры, которые работали в невероятно тяжелых условиях, часто без необходимых навыков.
Энергетический голод и угроза замерзания:
Ограничение доступа к воде для населения:
Героизм в тылу: Работа водоканала
Несмотря на все трудности, служба водоснабжения работала. Работники «Водоканала» совершали ежедневный подвиг:
В годы ВОВ сети водоснабжения Архангельска, как и весь город, работали на износ, обеспечивая жизнедеятельность важнейшего тылового центра. Это была еще одна, малоизвестная страница героизма, проявленного архангелогородцами в суровые военные годы.
К 1945 году система водоснабжения Архангельска была сильно изношена и находилась в плачевном состоянии. Все ресурсы были истощены, ремонты носили временный, «латочный» характер. Именно катастрофическое состояние коммунальной инфраструктуры после войны стало одной из главных причин для ее масштабной реконструкции и развития в 50-80-е годы.
На фото - госпиталь у 23 школы (ул.Шубина)