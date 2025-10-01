Вверх
Состояние сетей водоснабжения Архангельска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

К сожалению, подробных архивных данных о состоянии водопроводных сетей Архангельска в годы Великой Отечественной войны сохранилось немного, но на основе общих исторических сведений можно восстановить общую картину. Что мы и попытались сделать в совместном проекте с РВК-Архангельск #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Это был период тяжелейших испытаний и героической работы в условиях острой нехватки ресурсов.

Архангельск, как главный порт, принимавший союзные северные конвои с грузами по ленд-лизу, имел стратегическое значение. Город был переполнен эвакуированными, ранеными и военными. Нагрузка на всю городскую инфраструктуру, включая водоснабжение, возросла в разы.

Ключевые проблемы и вызовы:

Колоссальная перегрузка существующих сетей:

  1. Водопроводная сеть города, которая до войны и так не отличалась большой мощностью и охватом, оказалась не готова к резкому увеличению населения и промышленной активности.
  2. Основные магистрали, построенные еще в дореволюционный период и в 20-30-е годы, работали на пределе.

Острейшая нехватка материалов и запчастей:

  1. Все ресурсы шли на нужды фронта. Не было ни новых труб, ни задвижек, ни цемента для ремонта колодцев.
  2. Ремонт часто проводился кустарными методами — трубы латали подручными средствами, а для изоляции использовали любые доступные материалы.

Отсутствие квалифицированных кадров:

Большинство мужчин - рабочих и инженеров «Водоканала» ушли на фронт. Их места заняли женщины, подростки и пенсионеры, которые работали в невероятно тяжелых условиях, часто без необходимых навыков.

Энергетический голод и угроза замерзания:

  1. С перебоями работали электростанции, что приводило к остановкам насосных станций.
  2. Зимой существовала постоянная угроза замерзания труб и водоразборных колонок. Чтобы предотвратить это, коммунальщики, в основном женщины, организовывали круглосуточное дежурство и утепляли, обогревали оборудование, чем могли.

Ограничение доступа к воде для населения:

  1. Централизованное водоснабжение было далеко не везде. Во многих районах, особенно на окраинах, люди продолжали брать воду из колодцев и реки.
  2. В условиях перегруженной сети вода часто подавалась по графику.

 

Героизм в тылу: Работа водоканала

Несмотря на все трудности, служба водоснабжения работала. Работники «Водоканала» совершали ежедневный подвиг:

  1. Они оперативно ликвидировали порывы в условиях нехватки всего и вся.
  2. Обеспечивали водой не только жилые дома, но и госпитали, железнодорожные узлы, стратегические предприятия и сам порт.
  3. Их работа была жизненно важна для предотвращения эпидемий в переполненном городе.

В годы ВОВ сети водоснабжения Архангельска, как и весь город, работали на износ, обеспечивая жизнедеятельность важнейшего тылового центра. Это была еще одна, малоизвестная страница героизма, проявленного архангелогородцами в суровые военные годы.

К 1945 году система водоснабжения Архангельска была сильно изношена и находилась в плачевном состоянии. Все ресурсы были истощены, ремонты носили временный, «латочный» характер. Именно катастрофическое состояние коммунальной инфраструктуры после войны стало одной из главных причин для ее масштабной реконструкции и развития в 50-80-е годы.

Продолжение следует…

 На фото - госпиталь у 23 школы (ул.Шубина)

