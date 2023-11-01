Житель Мирного получил 9 лет за убийство подруги по алкоголю

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Мирного. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 27 октября 2022 года вечером в ходе ссоры, возникшей при совместном употреблении спиртных напитков, обвиняемый нанес два ножевых ранения в область грудной клетки потерпевшей, от которых она скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.