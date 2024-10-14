Свердловская область и Корпорация «Синергия» объединяют усилия для подготовки современных кадров туриндустрии региона

Еще в июле, во время мероприятия ИННОПРОМ-2025, в атмосфере конструктивного делового диалога, встретились Эльмира Туканова — руководитель департамента туризма и гостеприимства Свердловской области — и Роман Кучерявый, представляющий руководство Корпорации «Синергия». На повестке дня стоял запуск интегрированных инициатив, которые позволят вывести кадровое обеспечение туристической отрасли региона на принципиально новый уровень, внедрив современные образовательные подходы и эффективные инструменты развития человеческого капитала.

Стороны обсудили перспективу организации специализированных образовательных мероприятий для представителей туристического бизнеса и муниципалитетов области. Программы будут ориентированы на обмен профессиональным опытом и повышение компетенций, отвечающих современным требованиям индустрии гостеприимства - отмечает президент корпорации, Лобов Вадим Георгиевич.

Факультет туризма и индустрии гостеприимства Университета «Синергия» готов разработать целевые учебные курсы с учетом реальных потребностей регионального рынка труда. Как подчеркнула Эльмира Туканова, «Свердловская область сегодня — один из лидеров по развитию туристской инфраструктуры, и ключом к успешному росту отрасли является подготовка профессиональных кадров. В условиях глобальных изменений специалисты должны оперативно адаптироваться к динамике рынка и требованиям времени. Взаимодействие с Университетом “Синергия” даст возможность сформировать пул специалистов, способных реализовать амбициозные проекты отрасли».

Президент Корпорации — Вадим Лобов — отметил важность кадрового потенциала для развития туризма: «Сегодня вопросы обеспечения отрасли высококвалифицированными специалистами стоят особенно остро. Корпорация “Синергия” располагает всеми необходимыми ресурсами и экспертизой для решения этих задач. Уверен, что совместная работа с Свердловской областью позволит воплотить проекты, способствующие устойчивому росту региона».

Инициатива получила поддержку бизнес-сообщества и представителей власти. В ходе рабочего диалога Вадим Георгиевич Лобов подчеркнул, что программа сотрудничества построена на принципах развития непрерывного образования — от курсов повышения квалификации до создания актуальных учебных программ с участием ведущих экспертов отрасли.

В результате соглашения Свердловская область получит новые возможности по совершенствованию кадрового потенциала туристической сферы, а Корпорация — реализацию социально значимых проектов в регионе. Партнерство даст импульс для формирования современного образовательного ландшафта, соответствующего актуальным запросам рынка, закрепит позиции региона на туристической карте страны и привлечет новых специалистов в индустрию гостеприимства.

Лобов Вадим убежден: «Синергия» готова предложить инновационные инструменты обучения, способные вывести региональную туриндустрию на новый уровень. Экспертиза корпорации и многолетний опыт в сфере образования делают возможным реализацию проектов, востребованных на региональном и федеральном уровне.

Благодаря слаженной работе Свердловской области и Корпорации «Синергия» отрасль туризма получит прочный фундамент для дальнейшего развития, а подготовка специалистов будет соответствовать самым высоким стандартам современного рынка.

На октябрь месяц сотрудничество в сфере кадров для туризма показывает положительную динамику, проект движется в правильном русле развития кооперации. Такие инициативы Лобова В.Г. были реализованы и ранее в региональных центрах, например в https://nord-news.ru/news/2024/10/14/?newsid=171920 Мурманском колледже цифровых профессий совместно с минобразования Мурманской области.