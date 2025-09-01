Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Единственная в Росводоканале: девушка-начальник цеха канализации о мужском коллективе, авариях и карьере без границ

Виктория Федотова – начальник цеха канализационной сети архангельского водоканала. Из всех начальников цехов – единственная девушка.  И хотя сегодня ее назначение может показаться новаторским, на самом деле у Виктории есть славные предшественницы.

Виктории – 30 лет. Ее карьера в РВК-Архангельск началась в 2021 году: она пришла на должность специалиста отдела подбора и обучения персонала. Проработав там два года, она поняла, что хочет развития, - и ее перевели в центральную диспетчерскую службу на должность диспетчера-логиста. В ведении Вики была вся специализированная техника, она отслеживала ее передвижения по системе «Глонасс» и при необходимости перенаправляла на другие объекты. Эта работа дала возможность напрямую познакомиться с производственной дирекцией, узнать, что где происходит и за что каждый отвечает. Затем, увидев ее упорство и желание работать, поступает предложение стать главным диспетчером ЦДС, а в конце 2024 года она была назначена на должность руководителя цеха канализации.

«Моя мама была в шоке, когда узнала, кем я теперь работаю, и не могла поверить, что я справлюсь с такой должностью. Но я доказываю обратное каждый день», - признается Вика.


Сильный пол? В цехе канализации — сильный характер

В  советские годы цехом канализации Архангельского водоканала уже успешно руководили женщины, пользовавшиеся безоговорочным авторитетом. Яркий пример — Ева Францевна Труфанова, пришедшая на предприятие в 1964 году и отдавший ему без малого 50 лет. Начав с мастера, она долгие годы руководила цехом, и мужской коллектив ее уважал и слушался. Так что Виктория Викторовна не ломает стереотипы, а возрождает славную традицию сильных женщин-руководителей в коммунальной сфере Архангельска.

«От меня зависит, чтобы стоки не доставляли горожанам неудобств»

— В мои обязанности входит обеспечение транспортировки стоков всего города, чтобы из вашей квартиры та вода, которую вы используете, все стоки транспортировались и не доставляли вам неудобств в виде подтопления, неприятного запаха и прочих моментов, — четко и по-хозяйски объясняет Виктория.

Каждый ее рабочий день — это решение множества проблем, от планового обслуживания сетей до ликвидации внезапных аварий. Здесь не просто условия многозадачности, а словно реальные шахматы на карте города, где нужно мгновенно просчитывать ходы: куда направить аварийную бригаду, какую технику задействовать, чтобы работа шла без простоев, а город жил своей привычной жизнью.

Испытание на прочность: первая авария

Самым серьезным испытанием для молодого руководителя стал выход на новую должность. В составе цеха канализации – 99% - это мужской коллектив. И когда в декабре 2024 года она пришла на должность начальника цеха, сначала реакции были неоднозначные: как это - молодая девчонка будет управлять мужиками, указывать им, что делать.

— Но через неделю у нас случилась аварийная ситуация на тысячном коллекторе на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской. В течение двух суток, пока устраняли аварию, я круглосуточно находилась с ребятами, и, думаю, тем самым я доказала им, что я пришла сюда работать, показывать результат, стараться для них и для общества, — рассказывает Виктория.

Именно тогда, на морозе, у разрытой траншеи, рождалось уважение. Она не отсиживалась в теплом кабинете, а была там, где трудно, где нужны были решения, поддержка и взятая на хрупкие женские плечи ответственность. И как признается сама Вика, ее женственность в этой суровой мужской работе не стала помехой, а, наоборот, помогла: «Когда девушка просит мужчину о помощи, они мне всегда идут на уступки и помогают».

Деревенская закалка и драйв от результатов

Многие могут удивиться, как девушка так легко вписалась в мир коммунальных коммуникаций. Но у Виктории есть свой секрет.

— У меня не было никакого адаптационного периода к работе в канализации. Я, наверное, спишу это на то, что я выросла в деревне, и для меня вообще запах канализации не является никакой проблемой и дискомфорта никакого не приносит, — с улыбкой признается она.

Главный же источник ее энергии и энтузиазма — это благодарность горожан.

— Мне нравится моя работа. В последнее время мы стали все больше обратной связи от абонентов получать, от организаций – за то, что приехали и избавили их от проблем, оказали содействие, сделали все быстро, профессионально и убрали за собой. И когда получаешь такую обратную связь от абонентов, то это заряжает действовать дальше и лучше и добиваться больших успехов.



Трудоголик с большими планами

Сегодня Виктория Федотова — это не просто начальник цеха, а перспективный руководитель, который точно знает, чего хочет от карьеры.

— Работать в Росводоканале мне очень комфортно. Карьерный рост 100% есть, если сотрудник готов вкладываться и развиваться. В том числе я отношу себя к таким сотрудникам, потому что, проработав полгода на должности начальника цеха, я уже замещала директора по производству в период его отсутствия и нахожусь в кадровом резерве на эту позицию.

Ее жизненное кредо простое и эффективное: «Я сама трудоголик – и от людей требую такой же отдачи. Работы в нашей организации очень много, мне нравится работать в условиях многозадачности и делегировать какие-то задачи, требовать выполнения от исполнителей».

История Виктории — пример того, что в современном «Росводоканале» ценятся только компетентность, решительность и искренняя готовность работать на результат. И она уверенно доказывает это каждый день, возглавляя одну из ключевых служб, обеспечивающих жизнедеятельность целого города, с гордостью продолжая дело своих легендарных предшественниц.


24 октябрь 11:15 | : Жизнь

Главные новости


Архангельская область: бедность не порок?
Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (320)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20