Единственная в Росводоканале: девушка-начальник цеха канализации о мужском коллективе, авариях и карьере без границ

Виктория Федотова – начальник цеха канализационной сети архангельского водоканала. Из всех начальников цехов – единственная девушка. И хотя сегодня ее назначение может показаться новаторским, на самом деле у Виктории есть славные предшественницы.

Виктории – 30 лет. Ее карьера в РВК-Архангельск началась в 2021 году: она пришла на должность специалиста отдела подбора и обучения персонала. Проработав там два года, она поняла, что хочет развития, - и ее перевели в центральную диспетчерскую службу на должность диспетчера-логиста. В ведении Вики была вся специализированная техника, она отслеживала ее передвижения по системе «Глонасс» и при необходимости перенаправляла на другие объекты. Эта работа дала возможность напрямую познакомиться с производственной дирекцией, узнать, что где происходит и за что каждый отвечает. Затем, увидев ее упорство и желание работать, поступает предложение стать главным диспетчером ЦДС, а в конце 2024 года она была назначена на должность руководителя цеха канализации.

«Моя мама была в шоке, когда узнала, кем я теперь работаю, и не могла поверить, что я справлюсь с такой должностью. Но я доказываю обратное каждый день», - признается Вика.



Сильный пол? В цехе канализации — сильный характер

В советские годы цехом канализации Архангельского водоканала уже успешно руководили женщины, пользовавшиеся безоговорочным авторитетом. Яркий пример — Ева Францевна Труфанова, пришедшая на предприятие в 1964 году и отдавший ему без малого 50 лет. Начав с мастера, она долгие годы руководила цехом, и мужской коллектив ее уважал и слушался. Так что Виктория Викторовна не ломает стереотипы, а возрождает славную традицию сильных женщин-руководителей в коммунальной сфере Архангельска.

«От меня зависит, чтобы стоки не доставляли горожанам неудобств»

— В мои обязанности входит обеспечение транспортировки стоков всего города, чтобы из вашей квартиры та вода, которую вы используете, все стоки транспортировались и не доставляли вам неудобств в виде подтопления, неприятного запаха и прочих моментов, — четко и по-хозяйски объясняет Виктория.

Каждый ее рабочий день — это решение множества проблем, от планового обслуживания сетей до ликвидации внезапных аварий. Здесь не просто условия многозадачности, а словно реальные шахматы на карте города, где нужно мгновенно просчитывать ходы: куда направить аварийную бригаду, какую технику задействовать, чтобы работа шла без простоев, а город жил своей привычной жизнью.

Испытание на прочность: первая авария

Самым серьезным испытанием для молодого руководителя стал выход на новую должность. В составе цеха канализации – 99% - это мужской коллектив. И когда в декабре 2024 года она пришла на должность начальника цеха, сначала реакции были неоднозначные: как это - молодая девчонка будет управлять мужиками, указывать им, что делать.

— Но через неделю у нас случилась аварийная ситуация на тысячном коллекторе на перекрестке улиц Тимме и Воскресенской. В течение двух суток, пока устраняли аварию, я круглосуточно находилась с ребятами, и, думаю, тем самым я доказала им, что я пришла сюда работать, показывать результат, стараться для них и для общества, — рассказывает Виктория.

Именно тогда, на морозе, у разрытой траншеи, рождалось уважение. Она не отсиживалась в теплом кабинете, а была там, где трудно, где нужны были решения, поддержка и взятая на хрупкие женские плечи ответственность. И как признается сама Вика, ее женственность в этой суровой мужской работе не стала помехой, а, наоборот, помогла: «Когда девушка просит мужчину о помощи, они мне всегда идут на уступки и помогают».

Деревенская закалка и драйв от результатов

Многие могут удивиться, как девушка так легко вписалась в мир коммунальных коммуникаций. Но у Виктории есть свой секрет.

— У меня не было никакого адаптационного периода к работе в канализации. Я, наверное, спишу это на то, что я выросла в деревне, и для меня вообще запах канализации не является никакой проблемой и дискомфорта никакого не приносит, — с улыбкой признается она.

Главный же источник ее энергии и энтузиазма — это благодарность горожан.

— Мне нравится моя работа. В последнее время мы стали все больше обратной связи от абонентов получать, от организаций – за то, что приехали и избавили их от проблем, оказали содействие, сделали все быстро, профессионально и убрали за собой. И когда получаешь такую обратную связь от абонентов, то это заряжает действовать дальше и лучше и добиваться больших успехов.







Трудоголик с большими планами

Сегодня Виктория Федотова — это не просто начальник цеха, а перспективный руководитель, который точно знает, чего хочет от карьеры.

— Работать в Росводоканале мне очень комфортно. Карьерный рост 100% есть, если сотрудник готов вкладываться и развиваться. В том числе я отношу себя к таким сотрудникам, потому что, проработав полгода на должности начальника цеха, я уже замещала директора по производству в период его отсутствия и нахожусь в кадровом резерве на эту позицию.

Ее жизненное кредо простое и эффективное: «Я сама трудоголик – и от людей требую такой же отдачи. Работы в нашей организации очень много, мне нравится работать в условиях многозадачности и делегировать какие-то задачи, требовать выполнения от исполнителей».

История Виктории — пример того, что в современном «Росводоканале» ценятся только компетентность, решительность и искренняя готовность работать на результат. И она уверенно доказывает это каждый день, возглавляя одну из ключевых служб, обеспечивающих жизнедеятельность целого города, с гордостью продолжая дело своих легендарных предшественниц.



