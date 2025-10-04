Вверх
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

16 октября 2025 г. общественники приняли участие в общественном контроле ремонта федеральной трассы А-123 в границах села Ильинско-Подомское. Дорожная инспекция была представлена депутатами районного собрания: Елезовым С.Л., Федяевым С.Б., Фоминым О.В., корреспондентами СМИ Блиновой Т.Р. и Шевелевой Н.В., общественниками Гагаринским С.В., Орловым Н.В., Шевелевой В.Я. 

По итогам дорожной инспекции в рамках общественного контроля были отмечены следующие недостатки по ремонту и обустройству федеральной трассы: 

-дорожный ремонт федеральной трассы проводится без проекта и без государственной экспертизы на выполнение работ по замене дорожного полотна, обустройству тротуаров;

-не оборудованы асфальтобетонные съезды с федеральной трассы на примыкании дорог в деревне В. Мухонская и к улице Строителей у магазина "КРЕПЕЖ";

-не укреплены обочины, склоны в местах прокладки водоотводных труб и тротуаров; 
-тротуары не укреплены бордюрным камнем; 

-не выдержаны поперечные уклоны на дорожном полотне и тротуарах; 

-дорожное полотно имеет деформацию в виде «гребёнки»; 

-неравномерно произведена укладка основного слоя асфальтобетонного покрытия; 

-два канализационных люка по ул. Советской у дома 35 закатали в асфальт, у дома 53 крышка люка колодца занижена относительно дорожного покрытия, что не соответствует требованиям ГОСТа в 11 раз; 

-на спуске федеральной трассы напротив Храма Илии Пророка по ул. Советской, дом 7, ширина дорожного полотна не соответствует дорожной обстановке. Ограниченная видимость, зауженная часть дорожного полотна (с одной стороны отбойник, с другой - бордюрный камень) затрудняет разъезд большегрузов и создает очаг аварийности; 

-дренажные канавы засыпаются песком для установки световых опор, нарушается защита дорог, тротуаров и подъездных путей от грунтовых и паводковых вод; 

-перед съездом на площадь к автостанции отсутствует знак 3.11 «Островок, направляющий», который должен информировать водителей об изменении схемы разделения и слияния транспортных потоков; 

-не закончены работы по водоотводу от федеральной трассы, минуя коттеджи по ул. Виледской в сторону р. Виледь, происходит заболачивание почвы. 

Результаты дорожной инспекции, проведенной в рамках общественного контроля, будут направлены в надзорные органы.


