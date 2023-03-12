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В Архангельской области мать с сыном похитили беременную женщину

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Онежского района и его 65-летней матери. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в,г,е» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). 

Следствием и судом установлено, что 9 июня 2022 года вечером в одном из поселков Онежского района осужденный, действуя вместе с матерью, из личной неприязни к беременной 33-летней бывшей сожительнице, схватил ее на улице и переместил в квартиру, в которой они ранее вместе проживали. Потерпевшей нанесли удары руками и подручными предметами по телу, пресекая ее попытки покинуть жилище. Осужденная закрыла входную дверь в квартиру на навесной замок, а также ударила пострадавшую палкой, когда та попыталась выбраться через окно, при этом осужденный, нанося удары потерпевшей, сопровождал свои действия угрозами убийством. Через некоторое время потерпевшей удалось выбраться из квартиры, где ее удерживали, через другое окно и обратиться в органы полиции.

Приговором Онежского городского суда Архангельской области им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, осужденной женщине с испытательным сроком 2 года, мужчине- 4 года. Также суд взыскал с последнего в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. 

21 апрель 08:50 | : Происшествия

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