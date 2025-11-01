Вверх
Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья

Далёк был Север от происходящих в 1612 году в центре Русского царства событий. Второе народное ополчение под командованием Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина выступило из Ярославля на Москву, где 12 августа нанесло поражение литовско-польскому войску гетмана Яна Ходкевича у Новодевичьего монастыря, добив противника 14 августа у Поклонной горы. Приходилось народным избранникам решать и административно-хозяйственные вопросы. Об одном из них напоминает датированная 4 июля 1612 года «Грамота князя Пожарского с товарищами Двинскому воеводе князю Долгорукому, о запрещении крестьянам Родогорской и Куростровской волостей самовольно владеть деревнями Чухченемского монастыря».

 Весной этого года Дмитрий Михайлович Пожарский вошёл в состав Земского правительства, грамоты которого до осени 1612 года, как правило, запечатывались личной перстневой печатью Пожарского. В ряде документов имя Пожарского писалось с торжественным титулом: «по избранью Московского государства всяких чинов людей в нынешнее настоящее время того многочисленного войска у ратных и у земских дел стольник и воевода».

 Ровдогорская и Куростровская волости находились на Курострове. Грамотой охранялись привилегии основанного в конце XIV века Чухченемского монастыря. Ныне местность, на которой он стоял, называется Чухчерьма.

 От польских интервентов освобождалась русская земля. Своему народу свободы не предлагались.

 **

На фото: портрет князя Д. М. Пожарского, найденный П. П. Бекетовым и помещённый в его коллекцию. Гравюра мастеров Н. Соколова и И. Розанова, А. Г. Афанасьева из «Собрания портретов россиян…», сделанная с оригинального портрета XVII века.

 Александр Чашев

03 ноябрь 09:00 | : Горячая тема / Будни

