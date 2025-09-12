Без иллюзий. О выборах в Архангельской области

Итак, главные выборы в Архангельской области – губернаторские – закончились абсолютно предсказуемо, даже по процентам. Повторим результаты:

Александр Цыбульский (Единая Россия) -67.32%;

Мария Харченко (ЛДПР) – 10,59%;

Олег Черненко («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») – 8,1%;

Роман Лябихов (КПРФ) – 4,76%;

Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива») – 3,94%;

Алексей Буглак («Партия пенсионеров») – 3,85%.

Явка 36.32% от общего числа избирателей.

Реакция в соцсетях предсказуемая – «мухлеж», «всё ваш ДЭГ», «голосовала всего треть избирателей», «Цыбульский сам себе проиграл два процента от 2020 года». Давайте посмотрим на ситуацию непредвзято (если кто-то на подобное ещё способен).

Это была самая скучная избирательная кампания на моей памяти. Скучнее, чем в ковидный 2020-й со всеми его ограничениями. Но тогда в область пришёл совершенно новый человек, чьё имя напрямую ассоциировалось с враждебной Москвой, мечтающей завалить патриархальное Поморье своим мусором.

Тогда, в прямом общении с главредами областных СМИ, избранный губернатор Цыбульский прямо заявил, что брал и будет брать деньги у Москвы, пока дают. Именно на эти деньги в Поморье пошла большая движуха со строительством жилья, ремонтом дорог и прочим, что почти сразу видно обывателю. Зарабатывать больше самим, увы, пока не получается – некогда прибыльные отрасли, лесная и алмазная, находятся под санкциями, налоги приносит оборонка, но и в ней всё висит на тонкой ниточке внешней политики и возможностях госбюджета.

Но обыватель недоволен, его пугает сумма долга, в его сознании – просто астрономическая. «Завтра придут и предъявят к оплате»… кто придёт и как предъявит, на это даже моей фантазии сценариста не хватает.

Вся эта «буря в стакане» происходит в соцсетях, даже не пабликах, только в комментариях, с прямыми оскорблениями и матершиной. Вот куда скатилась политическая борьба в современной России. Кто в этом виноват? Сами подумайте…

Александр Цыбульский провёл предвыборную кампанию по-современному – он просто работал, как обычно (стиль Путина с момента первых президентских выборов, тогда поразивший многих). Лично меня расстроил его отказ от дебатов с конкурентами – с удовольствием бы посмотрел, как москвич раскатал того же косноязычного Черненко, всё развлечение. Будем считать, что действующий губернатор проявил милосердие к своим оппонентам и не выставил их на публичный телепозор.

Однако и конкуренты действующего главы региона были на редкость скромны, наш почтовый ящик в подъезде дома всю предвыборную кампанию работал исключительно на приём квитанций об оплате.

Но самое, на мой взгляд, удивительное произошло после августовского «Послания губернатора» - два главных конкурента Цыбульского публично похвалили его планы развития региона. Хотя по драматургии и приличия ради должны были предоставить свои программы, отличающиеся, хотя бы, в основных пунктах… иначе зачем вообще было заявляться на выборы?!

Иногда веселили СМИ, как правило, не имеющие к Поморью никакого отношения. Вот «вброс на вентилятор» от издания «Ленправда» от 11.09 (за день до начала голосования):

- В Архангельской области три кандидата в губернаторы региона получили в общей сложности 58 млн рублей от одного и того же донора.

… Кандидату от «Партии пенсионеров» этот «Центр» выплатил 35 млн рублей, представительнице «Зеленой альтернативы» «пожертвовали» 20 млн рублей, а члену партии «Справедливая Россия — За правду» — 3 млн рублей.

Гадай теперь, кого этой публикацией хотели опорочить – будущего победителя гонки или справедливоросса Черненко, сделав его в десять раз дешевле откровенного аутсайдера от «пенсионеров».

Но кто оказался главным морально проигравшим на прошедших выборах – кандидат от КПРФ Роман Лябихов. Вроде бы строительный магнат, миллиардер, он смог (или захотел) позволить себе лишь публикации на сомнительных интернет-ресурсах, о которых здесь ранее никто и слыхом не слыхивал. Рассуждал о чём угодно, на любые темы, только по своему строительному профилю конкретно ничего не сказал. А главная фишка публикаций была в том, что даже в заголовках статей он именовался, как «Архангельский депутат Государственной Думы», хотя по факту он костромской. Такая нехитрая ложь с расчётом на подсознание избирателей преклонного возраста, только такие и ходили к нему на встречи.

В итоге печальные 4.76 %, даже приезд политического «тяжеловеса» Афонина не помог. Думаете, это фиаско конкретно Лябихова? Если бы… это приговор эффективносте работы всего архангельского обкома КПРФ, рядовые сторонники коммунистической идеологии указали своему партийному руководству на бездействие.

В НАО результат Лябихова, где он совсем чужой человек, гораздо выше, на некоторых участках он занял второе место (после Цыбульского). Именно из-за того, что окружная ячейка КПРФ выше на голову областной, там внятный секретарь и принципиальная позиция по всем краеугольным вопросам.

Рискну предположить – если бы на губернаторские выборы заявился сам персек Грецов (что логично), результат был бы ещё катастрофичней.

Что можно сказать об обладателях «серебра» и «бронзы»? У Марии Харченко это начало пути в большую политику. Олег Черненко «проиграл» в два раза своей же вечной партнёрше Ирине Чирковой, взявшей на выборах 2020 года 16% и даже кое-где победившей.

На двух оставшихся участников не хочется тратить время… какие там миллионы?!

И последнее.

Очередной стон в соцсетях – «Единая Россия» опять везде победила!». А как иначе?! Кто мог составить серьёзную конкуренцию директору могучего «Титана» Алексею Крупцову на довыборах в областное Собрание или ветерану СВО Илье Жердеву в АрхГорДуме? Привлеките в свои ряды знаковых людей, настоящих политических тяжеловесов с внятной программой перемен, и будет вам удача.

Если сможете, конечно…

Леонид Черток