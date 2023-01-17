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Семейка из Онежского района запуталась в ложных доносах

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности 35-летнему  жителю Онежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года осужденный обратился к сотрудникам ОМВД России по Онежскому району с не соответствующим действительности заявлением о том, что сотрудник полиции в ходе проведения разбирательства по сообщению об изнасиловании  его супруги  превысил должностные полномочия и применил к нему физическую силу. 

В ходе проверки, проведенной следственными органами по обращению осужденного, информация о противоправных действиях не подтвердилась. Не нашла своего подтверждения и информация об изнасиловании, сделанная девушкой и ее подругой от скуки. Приговором суда указанные жительницы Онежского района ранее осуждены к наказанию в виде штрафа за заведомо ложный донос об изнасиловании.

На стадии предварительного следствия подследственный свою вину не признал. 

Приговором Онежского городского суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

03 апрель 12:03 | : Скандалы

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