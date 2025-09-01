Строительство водопровода в Архангельске в первые годы советской власти (20-40-е года ХХ века)

Строительство водопровода в первые десятилетия советской власти в Архангельске (20-40-е годы XX века) — это история преодоления последствий разрухи, гражданской войны и начала индустриализации. Это период, когда закладывался фундамент централизованной городской инфраструктуры. Расскажем об этом в совестном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

На момент революции 1917 года в Архангельске уже существовал первый общегородской водопровод, построенный в начале ХХ века – в 1903 году. Однако он был несовершенен: мощность была невелика, сеть охватывала в основном центр города – протяженность трубопровода составляла всего 10 километров.

Гражданская война и иностранная интервенция нанесли хозяйству города огромный ущерб. Коммунальная инфраструктура, включая водопровод, пришла в упадок и требовала не просто ремонта, а системного восстановления и расширения.

1920-е годы: Восстановление и первые советские стройки

Главными усилиями в 20-е годы были направлены на восстановление разрушенного хозяйства. Ремонтировались существующие водопроводные линии, насосные станции. Развитие водопровода стало частью общего плана электрификации и индустриализации страны. Без надежного водоснабжения было невозможно развитие лесопиления и других отраслей промышленности в Архангельске. Началось постепенное укрупнение и расширение водопроводной сети за пределы исторического центра. Новые трубы (чаще всего чугунные) прокладывались к заводам и в районы, где велось жилищное строительство.

1930-е годы: Индустриальный рывок и модернизация

С ростом промышленности и населения города старых мощностей стало катастрофически не хватать. В 30-е годы проводилась модернизация водозаборного сооружения на Северной Двине. Основными материалами оставались чугун и сталь. Строительство велось преимущественно открытым способом — рытьем траншей вручную и с привлечением техники. Это были масштабные и тяжелые работы. Прокладка водопровода в новые рабочие районы рассматривалась как важнейшая социальная задача, улучшающая быт трудящихся.

1940-е годы: Война и борьба за выживание

Начало 40-х должно было стать новым этапом развития, но планы нарушила Великая Отечественная война.

Как главный порт, принимавший северные конвои, Архангельск был переполнен. Существующая водопроводная сеть работала на пределе. Все ресурсы уходили на фронт. О масштабной прокладке новых труб не могло быть и речи. Главной задачей работников водоканала в эти годы стало поддержание работы системы в условиях острой нехватки запчастей, материалов и кадров (мужчины ушли на фронт, их заменили женщины и подростки). Ремонтировали трубы кустарными методами, боролись с замерзанием зимой. Система была изношена до предела.

Итоги периода 20-40-х годов:

Это была эпоха преодоления и становления. Несмотря на войны и трудности, именно в этот период:

Была восстановлена и значительно расширена дореволюционная система водоснабжения. Началось плановое развитие инфраструктуры, ориентированное на нужды промышленности и растущего города. Были заложены основы для того мощного рывка в коммунальном строительстве, который произошел в Архангельске в 60-80-е годы.

Таким образом, первые десятилетия советской власти заложили фундамент — основу, без которой был бы невозможен последующий рост города.

Продолжение следует….

Фото: Костромской проспект (сейчас Советских Космонавтов). Прокладка водовода середина1930 -х (фото М.Коломенского)