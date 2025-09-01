Строительство водопровода в Архангельске в первые годы советской власти (20-40-е года ХХ века)

Строительство водопровода в первые десятилетия советской власти в Архангельске (20-40-е годы XX века) — это история преодоления последствий разрухи, гражданской войны и начала индустриализации. Это период, когда закладывался фундамент централизованной городской инфраструктуры. Расскажем об этом в совестном с РВК-Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.
На момент революции 1917 года в Архангельске уже существовал первый общегородской водопровод, построенный в начале ХХ века – в 1903 году. Однако он был несовершенен: мощность была невелика, сеть охватывала в основном центр города – протяженность трубопровода составляла всего 10 километров.
Гражданская война и иностранная интервенция нанесли хозяйству города огромный ущерб. Коммунальная инфраструктура, включая водопровод, пришла в упадок и требовала не просто ремонта, а системного восстановления и расширения.
1920-е годы: Восстановление и первые советские стройки
- Главными усилиями в 20-е годы были направлены на восстановление разрушенного хозяйства. Ремонтировались существующие водопроводные линии, насосные станции.
- Развитие водопровода стало частью общего плана электрификации и индустриализации страны. Без надежного водоснабжения было невозможно развитие лесопиления и других отраслей промышленности в Архангельске.
- Началось постепенное укрупнение и расширение водопроводной сети за пределы исторического центра. Новые трубы (чаще всего чугунные) прокладывались к заводам и в районы, где велось жилищное строительство.
1930-е годы: Индустриальный рывок и модернизация
- С ростом промышленности и населения города старых мощностей стало катастрофически не хватать. В 30-е годы проводилась модернизация водозаборного сооружения на Северной Двине.
- Основными материалами оставались чугун и сталь. Строительство велось преимущественно открытым способом — рытьем траншей вручную и с привлечением техники. Это были масштабные и тяжелые работы.
- Прокладка водопровода в новые рабочие районы рассматривалась как важнейшая социальная задача, улучшающая быт трудящихся.
1940-е годы: Война и борьба за выживание
Начало 40-х должно было стать новым этапом развития, но планы нарушила Великая Отечественная война.
- Как главный порт, принимавший северные конвои, Архангельск был переполнен. Существующая водопроводная сеть работала на пределе.
- Все ресурсы уходили на фронт. О масштабной прокладке новых труб не могло быть и речи.
- Главной задачей работников водоканала в эти годы стало поддержание работы системы в условиях острой нехватки запчастей, материалов и кадров (мужчины ушли на фронт, их заменили женщины и подростки). Ремонтировали трубы кустарными методами, боролись с замерзанием зимой. Система была изношена до предела.
Итоги периода 20-40-х годов:
Это была эпоха преодоления и становления. Несмотря на войны и трудности, именно в этот период:
- Была восстановлена и значительно расширена дореволюционная система водоснабжения.
- Началось плановое развитие инфраструктуры, ориентированное на нужды промышленности и растущего города.
- Были заложены основы для того мощного рывка в коммунальном строительстве, который произошел в Архангельске в 60-80-е годы.
Таким образом, первые десятилетия советской власти заложили фундамент — основу, без которой был бы невозможен последующий рост города.
Продолжение следует….
Фото: Костромской проспект (сейчас Советских Космонавтов). Прокладка водовода середина1930 -х (фото М.Коломенского)