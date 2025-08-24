Что имеем - не храним. Arctic open может покинуть Архангельск

Восемь лет назад у нас появился свой кинофестиваль. Международный. Это не было возрождением «Созвездия», который усиленно продвигал губернатор Ефремов, напрягая на спонсорство все крупные компании региона. Тот кинофорум ориентировался исключительно на отечественного производителя – несколько дней в году по Архангельску лениво гуляли российские кинодеятели не первой величины, вкушая местную рыбную и алкогольную продукцию. За это губернатора ругали.

«Созвездие» ушло вместе с Ефремовым в 2004-м и… в городе стало ещё скучнее.

Arctic open изначально делался по другому принципу. С несколькими номинациями, с ежедневными кинопоказами и беседами творцов со зрителями, с фирменными призами, которые стоят на почётном месте в домах тружеников кино практически по всему миру.

Вот она, главная фишка архангельского кинофеста – он стал международным, через него узнают об Архангельске в Китае, Иране и Индонезии. Через неделю после объявления о приёме заявок, к отборщику фестиваля Анжелике Долининой приходит более 2 000(!) лент разных жанров для просмотра. За прошедшие годы фестивальные показы посетили 300 000 зрителей.

Кое-кому хватает ума обвинить Arctic open в потворстве кинематографистам из «недружественных стран». Недальновидные люди – своим участием в архангельском фестивале кинематографисты из Америки и Европы показывают большую фигу своим правительствам. Можно сказать, что это наша «пятая колонна», которую нужно холить и лелеять.

Arctic open – это не только четыре дня в декабре. Это круглогодичный кинообразовательный процесс. С показом фильмов-лауреатов по всей области, в других регионах и даже государствах (Армения). Что самым положительным образом сказывается на узнаваемости и имидже Поморья.

Детское кино – особый приоритет команды Arctic open. За прошедшие 8 лет в области с нуля созданы движение киноклубов, мультипликаторов Поморья, Школа кинопедагога, киношкола «Север», выпущены киноальманахи «Север, я люблю тебя!», «Арктическая жара» со студентами филиала ВГИК в Узбекистане, первый в области мультсериал «Архангельск, на крыльях истории». Процветает идея семейного кино, в квесте «Снимай своё кино. Люди Севера» приняли участие более тысячи человек со всех районов региона.

И это лишь малая часть культурно-просветительской пользы от кинофестиваля. Здесь можно упомянуть и своеобразный положительный терапевтический эффект, доказанный психологами, от просмотра хорошего кино, встреч и личного общения с мастерами культуры, которых до этого видели только на экране.

Первый Arctic open в 2017 году делался командой энтузиастов буквально на коленках, на очень небольшие спонсорские деньги, без важных атрибутов кинопраздника. Но на его закрытии тогдашний губернатор Орлов сказал со сцены Драмтеатра, что берёт кинофестиваль под свою опеку. И уже второй, что называется, прошёл в полный рост, громко заявив о себе на мировом фестивальном кинорынке.

Какую ощутимую экономическую пользу Arctic open приносит Архангельской области?

За те же восемь лет кинофестиваль принёс в регион более 70 000 000 рублей инвестициями только по федеральным грантам, таких показателей нет ни у кого в сфере культуры.

На самом верху областной власти много говорят о развитии туризма не в самом комфортном по погодным условиям и логистической составляющей регионе. Этот пункт вошёл и в пятилетнюю программу второго срока губернатора Цыбульского. Arctic open прекрасно вписывается в концепцию событийного туризма, закрывая, тем самым, скудный на развлечения декабрь, когда большинство гостиничных номеров простаивают.

И ещё то, что остаётся за кадром кинофестиваля. К нам в декабре приезжают творцы из разных стран, практически со всего мира, многие впервые попадают на Русский Север. И им приходят идеи съёмок на этой неповторимой натуре. Так, сейчас идут переговоры о совместных съёмках с режиссёром и продюсером из Ирана.

Уж в этом-то предыдущий, не самый любимый народом губернатор, точно не прогадал.

В 2020 году Орлова сменил Цыбульский. На первой же встрече с журналистами ведущих СМИ я спросил Александра Витальевича об его отношении к кино в целом и кинофестивалю в частности. Губернатор (ещё в ранге ИО) ответил, что считает себя рядовым зрителем, об Arctic open слышал и заинтересован в его процветании.

И всё-таки сомнения остались. Их развеял большой друг фестиваля, режиссёр и сценарист, лауреат-2018 Юсуп Разыков. На моё сетование, что новый губернатор не является фанатом важнейшего из искусств, друг ответил буквально следующее:

- Он и не обязан. Но, если его избрали, он должен прислушаться к желанию народа. А народу Arctic open нужен, в этом я каждый год убеждаюсь.

Увы, за эти годы Александр Витальевич так ни разу лично и не посетил ни открытие, ни закрытие… что объяснимо и простительно его плотным рабочим графиком со сверхурочными и без выходных. Но заинтересованность проявлял, встречался с представителями киносообщества отдельным порядком.

И вот пришло время конкретной помощи, дабы архангельский кинофестиваль не встал на «стоп-лист».

Дело в том, что IX-й Arctic open под угрозой. В этом году наш кинофестиваль не получил федерального гранта, такое периодически случается со всеми региональщиками. Однако известно, Министерство культуры РФ и Фонд поддержки кинематографа внимательно следят, как власть на местах относится к своим фестивалям, используя для этого и инсайдерскую информацию. Если равнодушно, то какой смысл в будущем давать им гранты?

Согласитесь, странно радоваться федеральным деньгам, которые выделяют области на строительство трёх кинозалов, и одновременно отказываться от кино, которое в этих залах и будет демонстрироваться.

Думаете, Arctic open канет небытие? Нет… и это самое обидное.

Его обязательно подхватят. Такой подарок – с раскрученным брендом, готовой базой участников, традициями, отработанными технологиями и громким именем в международной кинематографической среде.

Кто подхватит? Да тоже соседнее Коми, где новоизбранный губернатор Гольдштейн уже заявил об амбициозных планах сделать республику культурным центром всего Русского Севера. Свой международный кинофестиваль прекрасно вписывается в эту концепцию

А участники… а что участники? Вздохнут по гостеприимному Архангельску и поедут покорять Сыктывкар или какой другой гостеприимный северный город. Нам же останется только завидовать.

Воистину, что имеем – не храним, потерявши – плачем.

Леонид Черток