В СИЗО и колониях Поморья проходит Неделя религиозной толерантности

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области проходит традиционная Неделя межрелигиозного диалога, направленная на укрепление духовных и морально-нравственных основ среди осужденных, а также на профилактику проявлений экстремизма.

Мероприятия, стартовавшие 28 октября, продлятся до 3 ноября. В течение этих семи дней в исправительных колониях и следственных изоляторах региона организованы масштабные мероприятия: лекции, духовно-пастырские встречи, семинары и круглые столы. К диалогу привлечены представители различных религий и культур, что позволяет создать максимально открытую и уважительную атмосферу для обсуждения важных тем.

Мероприятия Недели межрелигиозного диалога проходят под эгидой Русской Православной церкви. Основная цель инициативы – не только ознакомить осужденных с основами традиционных для России религий, но и проповедовать терпимость и взаимоуважение к проведению религиозных обрядов и церемоний представителями различных вероисповеданий.

Особое внимание уделяется духовным беседам, которые проводят священнослужители. Эти встречи призваны стать эффективным инструментом профилактики экстремистских настроений, способствовать укреплению взаимопонимания и толерантности в условиях многоконфессионального общества.

- Уважение к культурным и религиозным традициям – это основа стабильного и гармоничного общества, проведение Недели межрелигиозного диалога позволяет нам не только выполнять задачи по духовно-нравственному воспитанию, но и активно противодействовать радикальным идеологиям, формируя у осужденных ответственное отношение к вопросам веры и межнациональных отношений, – отметил Игорь Горбань, помощник начальника УФСИН России по Архангельской области по работе с верующими. 

