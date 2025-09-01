Как умирали Архангельский цирк и Архангельский трамвай

Бесславно в прошлом году закончилась история Архангельского цирка. Простояв почти полвека в центре Архангельска одиноким монстром, он «успешно» закончил свои дни под ковшом экскаватора. Он уже давно был никому не нужен. Никто его ремонтировать не собирался. Его время прошло вместе с советским благополучием. В «лихие девяностые» людям уже было не до цирка. Вся страна превратилась в один большой цирк…



Вот и забросили вполне успешное капитальное сооружение. Забросили настолько, что его восстановление оказалось теперь неподъёмным делом. Да и, кстати, уже никому не нужным. Более актуальным сейчас оказался передвижной цирк шапито, при котором, любую арену можно сравнительно быстро и дешево развернуть и также быстро свернуть. Капитальные цирковые строения, это удел столиц. Только там можно найти необходимое количество зрителей, способных своими билетами удержать цирковую труппу на плаву, и чтоб любое цирковое здание не просто успешно сохранялось, но и при этом не было бы никаких возможностей для разрушения, при котором под обломками могла бы оказаться не только труппа, но и зрители.



Капитальное цирковое здание было построено в 1962 году. Сразу после окончания строительства выявилась его ненадежность. Оказалось, что в нашем городе был построен, так называемый, «летний вариант». В этом случае, в Архангельске, не было возможностей организовывать постоянную цирковую труппу.



Постоянно такой цирк мог функционировать у нас лишь с апреля по октябрь. То, что здание цирка могло комфортно функционировать всего лишь полгода, также не могло говорить о его надёжности. За шесть месяцев, пока цирк стоял без дела, с ним могло случится всё, что угодно. В итоге уже в конце 80-х коллег Никулина и Запашного город на Северной Двине принимать перестал, цирк превратился в склад. В итоге, ради постройки очередного «человейника», с ним безжалостно расправились.



Нельзя сказать, чтобы его не жалели. Жалели, как мечту, как праздник, подаренный в золотом детстве. На ту убогость, которую здание цирка являло в последние годы своего безрадостного существования, люди просто перестали обращать внимания. И никто об его уходе не сожалел. Так, попереживали немного, как о потере частички своего детства, и всё.



Уход цирка можно сравнить с уходом Архангельского трамвая. Его ободранные вагоны, лишённые не только мягкой обшивки на сиденьях, но, зачастую, и самих сидений, ползали по городу как инвалиды. Обычные пассажиры в такие убожества садиться просто брезговали. Трамвай становился уделом лишь льготных категорий пассажиров, ничего не платящих за свой проезд. В итоге, нежданный коммунизм в капиталистическое время прекратили энергетики, которым, содержать бесплатные трамваи просто надоело. Произошло это 21 июля 2004 года, в вагоны перестали поставлять свет. Несколько месяцев прошло в непрерывных контактах «заинтересованных сторон», ни к чему так и не приведших. Последним гвоздём в крышку гроба Архангельского трамвая стал конец сентября 2004 года, когда было объявлено об окончательной ликвидации в нашем городе трамвайного движения.



А ведь у трамвая был реальный шанс на возрождения. К тому времени, на федеральном уровне уже выло постановление о деноминации льгот. Благодаря этому постановлению у трамвая появлялись бы живые деньги, До начала действия этого постановления трамвай не дотянул всего лишь три месяца.



Рассказав о конце, безусловно, стоит рассказать и о начале Архангельского цирка. Одним из первых цирков, появившихся на архангельской земле, стала частная труппа Франца Изако, прибывшая к нам в июле 1909 года. Знаменитая в то время цирковая труппа приехала к нам из Старой Руссы. Чтобы не тратить времени на поиск подходящего для выступления своих артистов здания, Франц Яковлевич решил построить его собственными силами. Ещё до того момента, как труппа въедет на территорию губернского центра.



Здание цирка возвели на окраине Архангельска за две недели. Предшественник современной цирковой развалюхи был большой постройкой с брезентовой крышей, которую поддерживал высокий и толстый шест, установленный в самом центре цирковой арены. От этой своеобразной мачты производилась разметка территории. Первый очерченный круг изображал манеж. Следующие – партер и галёрку.



Первое представление цирка Изако прошло 12 июля 1909 года. О торжественном открытии нового городского места развлечений, оповестили афиши, расклеенные по всему губернскому центру. Цирк произвёл в Архангельске настоящий фурор. Билеты на невиданное доселе зрелище были моментально «сметены» из кассы. Видя такой наплыв посетителей, заветные пропускные бумажки в тот же день стали продавать на два следующих представления. Ещё до закрытия кассы от них также не осталось и следа.



В цирке был настоящий аншлаг. Чтобы всем разместиться, приходилось расставлять дополнительные стулья, число которых во время каждого представления часто доходило до сотни и более.



В 1909 году цирковую программу от Изако обслуживала собственная труппа. Для поддержания у публики интереса к её представлениям, каждый день выпускались новые афиши. Правда при этом роль новых играли, хоть и старые, но преображённые афиши. Данные «преображения» творились с так называемыми «глухими», не содержащими конкретных данных артистов, листками. Практически сразу висящую афишу начинали «избавлять от глухоты» путем начертания в ней имён участвовавших в представлении. И такие «начертания», соответственно, ежедневно менялись.



Менялись и роли занятых в представлении циркачей. Каждый артист мог выполнять несколько жанровых номеров, что, безусловно, делало цирковую программу насыщенной и интересной. Все выступления, конечно же, сопровождались бурными аплодисментами. Особо тепло зрители первых цирковых представлений встречали музыкальных клоунов и гимнаста, который на трапеции «выделывал такие штуки, что у многих зрителей даже начинала кружиться голова и замирало сердце».



На выступлениях не обходилось и без происшествий. Однажды во время конного номера от неожиданного толчка наездница, «перемахнув» через барьер, упала прямо на зрителей. К счастью, тяжесть неожиданного «подарка» никого из зрителей не придавила.



Крайне суеверный директор цирка выработал для служащих целую систему правил, чего на рабочем месте «делать категорически нельзя». Например, нельзя было входить в цирк с открытым зонтиком. Под угрозой увольнения в помещениях запрещалось грызть семечки (запрет сохранился по сей день). Эти ограничения делались для того, чтобы не накликать на цирк беду, суеверия у людей этих профессий в чести



В труппе существовали и такие приметы: встреченный перед представлением поп предвещал грядущее неблагополучие; продажа первого билета даме грозила плохим сбором. Чтобы в деньгах не было недостатка, к кассе первым подсылали «специального» мальчишку». В цирке во время репетиций нельзя было сидеть на барьере спиной к манежу – будет пустой зал.



В конюшне цирка «на счастье» всегда жили козы. Один из таких «звериных талисманов», козёл по кличке «Васька», настолько обнаглел, что даже вздумал во время представлений, ходить по зрительным рядам, выпрашивая у людей сигаретку. У тех, кто с табачным изделием расставаться не желал, козёл просто выхватывал сигареты из рук и тут же съедал.



В 1909 году цирковые выступления в Архангельске шли до конца октября. Когда наступили холода, не имевшее системы отопления здание, обогревалось с помощью костров, разожжённых прямо на арене. Труппа завершила свои выступления лишь тогда, когда пожароопасного обогрева для зрителей уже стало не хватать.



Франц Изако всем сердцем полюбил архангельскую публику, делавшую аншлаги его представлениям. И перед отъездом он, конечно же, поблагодарил северян «за тёплый приём».



Константин Тараканов, научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, сторонник РУСО.