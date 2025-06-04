Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Неизвестная Китайская война

Мировое событие - празднование Китайской Народной республики своей Победы во Второй мировой войне.

 Парад в Пекине, когда весь город  выселили, показывает масштаб события... 

Однако, что мы знаем об этой войне, в которой погибло больше людей , чем в Советском Союзе  с 1941 по 1945 год  - 35 миллионов ? Да, по сути  - это Неизвестная война для нас. Про неё в учебниках истории рассказывают лишь двумя фразами... 

А это была действительно «мировая война против фашизма» как её и оценивают наши китайские товарищи.

Эту войну ещё называют войной всех против всех: японцы против Китая , а в Китае война между  гоминдановцами  и коммунистами.. 

Не стану описывать всех фактов, но скажу прямо - коммунисты ненавидели гоминдановцев ( националистов), а те в свою очередь коммунистов.

Советский Союз понимал слабость такой позиции и  в приказном порядке давал указание коммунистам  не воевать с Гоминьданом, а в союзе с ним воевать с Японией.

Это было выгодно нам - оттягивание сил милитаристской Японии, невозможность концентрации сил против Советского Союза.

  Датой начала Второй мировой войны неизменно считается 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия напала на Польшу. Но если мы полагаем, что агрессорами в той войне были нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония, то почему не считать началом Второй мировой 18 сентября 1931 года, когда японцы захватили Шеньян, а потом создали на территории Маньчжурии марионеточное государство со столицей в Чаньчуне? 

7 июля 1937 года — день японской атаки на другие регионы Китая — тоже вполне уместная дата для начала Второй мировой.

 Японцы планировали свой блицкриг — захватить Китай за три месяца. У них были все основания полагать, что этот план окажется успешным: страна была разобщена и слаба. Чан Кайши, лидер националистической партии Гоминьдан, считал своей первоочередной задачей не войну с внешним агрессором, а уничтожение коммунистов. Только в 1936 году после «инцидента в Сиане», когда генералиссимус был арестован собственными генералами, ему пришлось пересмотреть позицию, и год спустя объединить усилия с коммунистической армией для борьбы с японскими захватчиками.

Советский Союз помогал и Гоминьдану, и коммунистам, США помогали только гоминдановцам.

 В конце 1937 года китайское правительство и армия спешно покидали свою тогдашнюю столицу Нанкин. Чан Кайши обратился к жителям с призывом не покидать город: «Все, кто дышит и у кого в жилах течёт кровь, должны чувствовать, что лучше быть разбитым, как драгоценная яшма, чем оставаться целым, как керамическая плитка». Люди остались в городе и 13 декабря увидели там марширующих японских солдат. То, что произошло в течение следующих 6 недель, вошло в историю под названием «Нанкинская резня». По разным данным, от трехсот до четырёхсот тысяч человек были убиты — зарезаны, расстреляны, закопаны живыми... 

Тысячи были сброшены в реку Янцзы — до сих пор точное число утопленных неизвестно, специалисты полагают, что их было от 20 до 150 тысяч человек. По меньшей мере 20 тысяч женщин в возрасте от 11 до 76 лет были жестоко изнасилованы.

...После бегства из Нанкина правительство Чан Кайши сделало своей столицей город Чунцин на юго–западе Китая. Во время Второй мировой в английский язык вошло слово «ковентризейт», что означает «стереть с лица земли в результате авианалетов». Именно это произошло со старинным английским городом Ковентри. То же самое японская армия пыталась сделать с Чунцином, совершая постоянные авиабомбежки города в 1939 — 1941 гг. Десятки тысяч людей погибли.

На первом этапе вой­ны силы Гоминьдана и КПК вели тратегическую оборону. Сопротивление, оказанное крупными воинскими соединениями на фронте, и партизанская вой­на в тылу врага в определённой мере сдерживали продвижение японской армии. Тем не менее в июле — декабре 1937 японская армия захватила развитые в промышленном отношении районы Северного, Центрального и Южного Китая. В ноябре 1937 японскими силами был занят Шанхай, а затем и резиденция правительства Гоминьдана в Нанкине, из-за чего в декабре оно было эвакуировано в Ухань. Основные силы модернизованных 8-й и 4-й армий развернули базы для партизанской вой­ны в освобождённых районах оккупированных японцами провинций. К октябрю 1938 японские вой­ска взяли порт Гуанчжоу, а затем и Ухань, откуда правительству пришлось эвакуироваться в Чунцин. 

Японские военные власти устанавливали жестокий режим на захваченных территориях, терроризируя и истребляя мирное население. Во время оккупации Нан­кина японцы вырезали по разным данным от 200 до 300 тыс. человек.

Несмотря на достигнутые успехи, японские силы не сумели разгромить вой­ска Национально-освободительной армии (НРА) и изолировать Китай на международном уровне. Ещё в августе 1937-го на 5 лет был заключён советско-китайский договор о ненападении, СССР направлял китайской стороне вооружение, боеприпасы, военную технику, военных специалистов и оказывал финансовую помощь. Присутствие Красной армии на Дальнем Востоке ограничивало манёвренность значительной части японской армии. Силы 4-й и 8-й армий увеличились к концу 1938 до 180 тыс. человек, быстро расширялись освобождённые ими территории.

С начала 1939-го произошел переход к этапу стратегического баланса. Японцы фактически прекратили наступление, начав освоение ранее захваченных областей и укрепление в них своих позиций. В марте в Нанкине было создано ещё одно прояпонское «марионеточное» правительство, которое возглавил Ван Цзинвэй. Его армия должна была укреплять японский тыл. Основные усилия японских вой­ск были направлены на борьбу с находящимися в их тылу 8-й и новой 4-й армиями, а также на принуждение к капитуляции вой­ск Гоминьдана, продолжавших оборону в 9 областях. 

При этом Япония стремилась использовать обострившиеся противоречия между КПК и Гоминьданом, перераставшие в боевые столкновения между частями союзников.

К ноябрю 1940 8-й армии НРА удалось успешно провести крупномасштабную наступательную операцию под руководством КПК («Битва ста полков») в Сев. Китае, заняв территорию с населением более 5 млн человек, включая 73 населённых пункта. При содействии Коминтерна удалось вновь наладить сотрудничество между силами КПК и Гоминьдана, до этого, в начале 1941 года, почти возобновившими гражданскую вой­ну. 

После начала Великой Отечественной вой­ны  советское правительство было вынуждено отозвать своих военных специалистов из Китая и остановить поставки вооружения. К декабрю 1941 с расширением зон японской военной агрессии на Тихом океане США и Великобритания начали оказывать военную помощь правительству Гоминьдана (в том числе, в Китае был создан 14-й американский авиационный корпус), официально объявившему вой­ну Японии и Германии. После этого японо-китайский конфликт рассматривают как часть Второй мировой вой­ны .

Успехи Германии на начальном периоде ВОВ и стремительное наступление японских сил на позиции США и Великобритании на Тихо­океанском театре военных действий в 1941–1942 послужили причиной, побудившей многих генералов Гоминьдана перейти со своими вой­сками на сторону Японии. 

После восстановления США и Велико­британией своего доминирования на Тихом океане в 1943 японское правительство, остро нуждавшееся в ресурсах, перешло к тактике создания в Китае прочных тыловых структур для обеспечения ведения долгой, изнурительной вой­ны. С этой целью в 1943 было решено приостановить операции против освобождённых районов, а с марта по декабрь 1944 в ходе достаточно успешного наступления на позиции вой­ск Гоминьдана в Центральном и Южном Китае японцы попытались установить контроль над важнейшими коммуникациями, захватив значительные территории и города Чжэнчжоу, Лоян, Чанша и Гуйлинь. 

По итогам Каирской конференции 1943 г. (ноябрь) главы правительств Китая (Чан Кайши), США (Ф. Д. Рузвельт) и Велико­британии (У. Черчилль) опубликовали декларацию, достигнув соглашения об обязательствах по ведению совместных военных действий против Японии.

С января 1944-го начался завершающий этап стратегического отпора. Используя переброску японских вой­ск, направленных против Гоминьдана, в 1944-ом 8-я и новая 4-я армии под руководством КПК перешли к активным контрнаступлениям в японском тылу, уничтожив вой­ска Японии и Маньчжоу-го общей численностью почти в 200 тыс., освободили более 20 уездов, а также окружили часть японских сил. В 1945 они последовательно развернули весеннее и летнее наступления, нанёсшие серьёзный урон силам противников. К апрелю 1945 насчитывалось 19 крупных освобождённых районов в разных частях страны, численность находившихся под руководством КПК вой­ск возросла до 900 тыс. человек.

В соответствии с взятыми на себя в ходе Ялтинской конференции 1945 обязательствами СССР 9 августа 1945 года вступил в вой­ну против Японии. 14 августа СССР и Китай подписали Договор о дружбе и союзе. В результате Маньчжурской операции 1945 вой­ска СССР совместно с вооружёнными силами Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительное поражение силам японской Квантунской армии, дислоцировавшейся на северо-востоке Китая. Наступление на японские позиции в других частях Китая активно велись вой­сками КПК и Гоминьдана. 15 августа император Японии Хирохито объявил о капитуляции и прекращении вой­ны. 

2 сентября 1945 Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Началось выведение из Китая японских вой­ск, под предлогом обеспечения которого в крупные города вводились вой­ска Гоминьдана, а в важные порты — военно-морские силы США.

Долгая и кровопролитная война нанесла огромный ущерб жителям, экономике и ресурсам Китая. Общее число жертв среди военного и гражданского населения страны составило более 35 млн человек. Непосредственный материальный ущерб был оценён в 31,3 млрд долларов США. Японо-китайская война  явилась важной частью борьбы против установления доминирования стран «оси» в мире. В ходе вой­ны укрепилось международное положение Китайской Республики, сумевшей выйти на позиции равного диалога со странами Запада. Но сохранявшиеся внутри антияпонского лагеря противоречия между коммунистами и Гоминьданом привели к возобновлению во­оруженного конфликта между ними. 

Но, это уже другая история...

Михаил Скоморохов

04 сентябрь 09:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (66)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20