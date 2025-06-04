Неизвестная Китайская война

Мировое событие - празднование Китайской Народной республики своей Победы во Второй мировой войне.

Парад в Пекине, когда весь город выселили, показывает масштаб события...

Однако, что мы знаем об этой войне, в которой погибло больше людей , чем в Советском Союзе с 1941 по 1945 год - 35 миллионов ? Да, по сути - это Неизвестная война для нас. Про неё в учебниках истории рассказывают лишь двумя фразами...

А это была действительно «мировая война против фашизма» как её и оценивают наши китайские товарищи.

Эту войну ещё называют войной всех против всех: японцы против Китая , а в Китае война между гоминдановцами и коммунистами..

Не стану описывать всех фактов, но скажу прямо - коммунисты ненавидели гоминдановцев ( националистов), а те в свою очередь коммунистов.

Советский Союз понимал слабость такой позиции и в приказном порядке давал указание коммунистам не воевать с Гоминьданом, а в союзе с ним воевать с Японией.

Это было выгодно нам - оттягивание сил милитаристской Японии, невозможность концентрации сил против Советского Союза.

Датой начала Второй мировой войны неизменно считается 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия напала на Польшу. Но если мы полагаем, что агрессорами в той войне были нацистская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония, то почему не считать началом Второй мировой 18 сентября 1931 года, когда японцы захватили Шеньян, а потом создали на территории Маньчжурии марионеточное государство со столицей в Чаньчуне?

7 июля 1937 года — день японской атаки на другие регионы Китая — тоже вполне уместная дата для начала Второй мировой.



Японцы планировали свой блицкриг — захватить Китай за три месяца. У них были все основания полагать, что этот план окажется успешным: страна была разобщена и слаба. Чан Кайши, лидер националистической партии Гоминьдан, считал своей первоочередной задачей не войну с внешним агрессором, а уничтожение коммунистов. Только в 1936 году после «инцидента в Сиане», когда генералиссимус был арестован собственными генералами, ему пришлось пересмотреть позицию, и год спустя объединить усилия с коммунистической армией для борьбы с японскими захватчиками.

Советский Союз помогал и Гоминьдану, и коммунистам, США помогали только гоминдановцам.

В конце 1937 года китайское правительство и армия спешно покидали свою тогдашнюю столицу Нанкин. Чан Кайши обратился к жителям с призывом не покидать город: «Все, кто дышит и у кого в жилах течёт кровь, должны чувствовать, что лучше быть разбитым, как драгоценная яшма, чем оставаться целым, как керамическая плитка». Люди остались в городе и 13 декабря увидели там марширующих японских солдат. То, что произошло в течение следующих 6 недель, вошло в историю под названием «Нанкинская резня». По разным данным, от трехсот до четырёхсот тысяч человек были убиты — зарезаны, расстреляны, закопаны живыми...

Тысячи были сброшены в реку Янцзы — до сих пор точное число утопленных неизвестно, специалисты полагают, что их было от 20 до 150 тысяч человек. По меньшей мере 20 тысяч женщин в возрасте от 11 до 76 лет были жестоко изнасилованы.

...После бегства из Нанкина правительство Чан Кайши сделало своей столицей город Чунцин на юго–западе Китая. Во время Второй мировой в английский язык вошло слово «ковентризейт», что означает «стереть с лица земли в результате авианалетов». Именно это произошло со старинным английским городом Ковентри. То же самое японская армия пыталась сделать с Чунцином, совершая постоянные авиабомбежки города в 1939 — 1941 гг. Десятки тысяч людей погибли.

На первом этапе вой­ны силы Гоминьдана и КПК вели тратегическую оборону. Сопротивление, оказанное крупными воинскими соединениями на фронте, и партизанская вой­на в тылу врага в определённой мере сдерживали продвижение японской армии. Тем не менее в июле — декабре 1937 японская армия захватила развитые в промышленном отношении районы Северного, Центрального и Южного Китая. В ноябре 1937 японскими силами был занят Шанхай, а затем и резиденция правительства Гоминьдана в Нанкине, из-за чего в декабре оно было эвакуировано в Ухань. Основные силы модернизованных 8-й и 4-й армий развернули базы для партизанской вой­ны в освобождённых районах оккупированных японцами провинций. К октябрю 1938 японские вой­ска взяли порт Гуанчжоу, а затем и Ухань, откуда правительству пришлось эвакуироваться в Чунцин.

Японские военные власти устанавливали жестокий режим на захваченных территориях, терроризируя и истребляя мирное население. Во время оккупации Нан­кина японцы вырезали по разным данным от 200 до 300 тыс. человек.

Несмотря на достигнутые успехи, японские силы не сумели разгромить вой­ска Национально-освободительной армии (НРА) и изолировать Китай на международном уровне. Ещё в августе 1937-го на 5 лет был заключён советско-китайский договор о ненападении, СССР направлял китайской стороне вооружение, боеприпасы, военную технику, военных специалистов и оказывал финансовую помощь. Присутствие Красной армии на Дальнем Востоке ограничивало манёвренность значительной части японской армии. Силы 4-й и 8-й армий увеличились к концу 1938 до 180 тыс. человек, быстро расширялись освобождённые ими территории.

С начала 1939-го произошел переход к этапу стратегического баланса. Японцы фактически прекратили наступление, начав освоение ранее захваченных областей и укрепление в них своих позиций. В марте в Нанкине было создано ещё одно прояпонское «марионеточное» правительство, которое возглавил Ван Цзинвэй. Его армия должна была укреплять японский тыл. Основные усилия японских вой­ск были направлены на борьбу с находящимися в их тылу 8-й и новой 4-й армиями, а также на принуждение к капитуляции вой­ск Гоминьдана, продолжавших оборону в 9 областях.

При этом Япония стремилась использовать обострившиеся противоречия между КПК и Гоминьданом, перераставшие в боевые столкновения между частями союзников.

К ноябрю 1940 8-й армии НРА удалось успешно провести крупномасштабную наступательную операцию под руководством КПК («Битва ста полков») в Сев. Китае, заняв территорию с населением более 5 млн человек, включая 73 населённых пункта. При содействии Коминтерна удалось вновь наладить сотрудничество между силами КПК и Гоминьдана, до этого, в начале 1941 года, почти возобновившими гражданскую вой­ну.

После начала Великой Отечественной вой­ны советское правительство было вынуждено отозвать своих военных специалистов из Китая и остановить поставки вооружения. К декабрю 1941 с расширением зон японской военной агрессии на Тихом океане США и Великобритания начали оказывать военную помощь правительству Гоминьдана (в том числе, в Китае был создан 14-й американский авиационный корпус), официально объявившему вой­ну Японии и Германии. После этого японо-китайский конфликт рассматривают как часть Второй мировой вой­ны .

Успехи Германии на начальном периоде ВОВ и стремительное наступление японских сил на позиции США и Великобритании на Тихо­океанском театре военных действий в 1941–1942 послужили причиной, побудившей многих генералов Гоминьдана перейти со своими вой­сками на сторону Японии.

После восстановления США и Велико­британией своего доминирования на Тихом океане в 1943 японское правительство, остро нуждавшееся в ресурсах, перешло к тактике создания в Китае прочных тыловых структур для обеспечения ведения долгой, изнурительной вой­ны. С этой целью в 1943 было решено приостановить операции против освобождённых районов, а с марта по декабрь 1944 в ходе достаточно успешного наступления на позиции вой­ск Гоминьдана в Центральном и Южном Китае японцы попытались установить контроль над важнейшими коммуникациями, захватив значительные территории и города Чжэнчжоу, Лоян, Чанша и Гуйлинь.

По итогам Каирской конференции 1943 г. (ноябрь) главы правительств Китая (Чан Кайши), США (Ф. Д. Рузвельт) и Велико­британии (У. Черчилль) опубликовали декларацию, достигнув соглашения об обязательствах по ведению совместных военных действий против Японии.

С января 1944-го начался завершающий этап стратегического отпора. Используя переброску японских вой­ск, направленных против Гоминьдана, в 1944-ом 8-я и новая 4-я армии под руководством КПК перешли к активным контрнаступлениям в японском тылу, уничтожив вой­ска Японии и Маньчжоу-го общей численностью почти в 200 тыс., освободили более 20 уездов, а также окружили часть японских сил. В 1945 они последовательно развернули весеннее и летнее наступления, нанёсшие серьёзный урон силам противников. К апрелю 1945 насчитывалось 19 крупных освобождённых районов в разных частях страны, численность находившихся под руководством КПК вой­ск возросла до 900 тыс. человек.

В соответствии с взятыми на себя в ходе Ялтинской конференции 1945 обязательствами СССР 9 августа 1945 года вступил в вой­ну против Японии. 14 августа СССР и Китай подписали Договор о дружбе и союзе. В результате Маньчжурской операции 1945 вой­ска СССР совместно с вооружёнными силами Монгольской Народной Республики нанесли сокрушительное поражение силам японской Квантунской армии, дислоцировавшейся на северо-востоке Китая. Наступление на японские позиции в других частях Китая активно велись вой­сками КПК и Гоминьдана. 15 августа император Японии Хирохито объявил о капитуляции и прекращении вой­ны.

2 сентября 1945 Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Началось выведение из Китая японских вой­ск, под предлогом обеспечения которого в крупные города вводились вой­ска Гоминьдана, а в важные порты — военно-морские силы США.

Долгая и кровопролитная война нанесла огромный ущерб жителям, экономике и ресурсам Китая. Общее число жертв среди военного и гражданского населения страны составило более 35 млн человек. Непосредственный материальный ущерб был оценён в 31,3 млрд долларов США. Японо-китайская война явилась важной частью борьбы против установления доминирования стран «оси» в мире. В ходе вой­ны укрепилось международное положение Китайской Республики, сумевшей выйти на позиции равного диалога со странами Запада. Но сохранявшиеся внутри антияпонского лагеря противоречия между коммунистами и Гоминьданом привели к возобновлению во­оруженного конфликта между ними.

Но, это уже другая история...

Михаил Скоморохов