Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников

В начале прошлой недели стали известны имена претендентов на кресло мэра Архангельска. Их всего два: действующий градоначальник областной столицы Дмитрий Морев и директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев, он же городской депутат. Так решила «Единая Россия», выписав «путёвки» своим членам.

Почему нет кандидатов от оппозиционных (пусть и условно) партий? Потому что они их не выдвигали. Хотя в губернаторских выборах участвовали… наверное, посчитали мэрские слишком мелкими. Ну и чего было теряться «Единой России», раз политические конкуренты оказали ей такое доверие – воспитать в своих рядах достойного градоначальника областной столицы?!

Напомню, после отмены прямых выборов ещё создавалась видимость интриги (целых два раза). Даже успели появиться «записные» кандидаты в градоначальники, уверенные в своей компетентности и воспринимавшие отсев как происки «враждебных политических сил». Они бы и сейчас заявились, но… облом.

Только зачем морщить галифе? Что тогда, что сейчас победитель известен заранее. Тот, который осенён доверием губернатора. А это, прежде всего, деньги на развитие города. С 99.99% вероятностью можно предположить, что Морев остаётся на второй срок. Ах, он кому-то не нравится? А у того «кого-то» есть деньги, связи и полномочия Цыбульского? Тогда как в одесском анекдоте про маму и жареную рыбу…

Но когда-то архангелогородцам доверяли самим выбирать главу своего города. Что из этого получалось? Давайте вспомним.

Павел Балакшин. Познакомился с ним уже на излёте мэрской карьеры. В «Оранжевом граде» сидел абсолютно счастливый человек, который вот-вот освободится от ноши. Собственно, главный поступок он сделал за четыре года до этого – разжалованный из губернаторов выиграл главные выборы областного центра и считал свою высшую миссию исполненной. Зная, что повтора не будет, пожинал плоды. Так случилось, что на открытии кафе фанатов «Водника» я банковал на том краю стола. И услышал шёпот в ухо – «пожалуйста, мэру наливайте по половинке… у него сегодня пятая презентация».

Мягко говоря, у Павла Ивановича были очень непростые отношения с тогдашним губернатором Ефремовым, ведь последний занял его место. Уже тогда наметилась жёсткая конкуренция между СЦБК и АЦБК за влияние в регионе – «соломбальские» покровительствовали главе области, «крупчаковские» - главе города. Увы, но такие правила российского бизнеса – кто дружит с властью, тот и в шоколаде. Балакшину до конца дней ставили в вину, что с его попустительства «Титан» получил самые вкусные бизнес-объекты Архангельска. При этом его рейтинг у населения не падал ниже 42%, даже обвинения от энергетиков в том, что наращиванием долгов он чуть не поморозил город в лихую зиму 99-го, не очень на нём отразились. Хотя я слышал и такую версию – неучастие Балакшина в выборах 2000 года было подкреплено гарантией не возбуждать против него никаких уголовных дел. Вот оно, пресловутое мэрское счастье!

Олег Нилов. Его на СЦБК называли «замом по дерьму и пару». А в городе «Мурзилкой» за любовь к береткам, этот мэр на Че Гевару никак не тянул. До такой степени, что Ефремов пожертвовал мэрии самого лучшего своего зама Петра Орлова, иначе бы Архангельск окончательно погряз. Хотя всё равно погряз… тогдашний представитель президента в СЗФО Валентина Матвиенко назвала нас обитателями самого грязного города России (та ещё хамка, прости-господи). Нилов от таких разносов прятался, сказываясь больным и подставляя под разносы Орлова.

В предвыборную кампанию я побывал у Олега Васильевича дома, где мы снимали длинный агитационный ролик «Семейный портрет в интерьере». Всем членам съёмочной группы бросилось в глаза, насколько вся семья не хочет этой перемены участи, боролись не столько с их косноязычием, сколько с выражением на лицах. Ну, и что можно было ждать от градоначальника с таким настроением…

Нилов свой срок откровенно досиживал, мечтая передать полномочия всё тому же Орлову. Как-то в кулуарах он радовался своими 5% популярности – «теперь точно не заставят остаться». Главное обвинение «Нилов уничтожил архангельский трамвай» явно не по адресу – этот плюшевый не мог решить задачу такого масштаба. Хотя и он в какой-то момент стал огрызаться, при мне заявил Ефремову, пригрозившему его уволить: «Не вы выбирали, не вам увольнять». Впрочем, на тот момент сам Анатолий Антонович уже был «сбитым лётчиком».

Александр Донской. Ещё в 2001-м был ясен сценарий – Пётр Орлов на мэрских выборах сменит Нилова. Если бы… не проигрыш Ефремова в 2004-ом. Интересно, что в этой ситуации «крупчаковские» не выставили своего кандидата. Просто стояли в сторонке, посмеиваясь над происходящим и надеясь приручить победителя. Порукой тому было понимание, что золотые денёчки «соломбальских» остались в прошлом, а всей губернией управляет стопроцентно их человек (Киселёв).

Ритейлер Шурик, откровенно кичившийся своим шпанистым прошлым («студенты – г…о, делаем ставку на пацанов с Сульфата и Маймаксы»), в роли главы областной столицы стал продолжением общего разочарования избирателей в соломбальских кадрах сам он родом из этого района) – если разрушать, то до основания, а затем… посмотрим. Ну и бесплатные продуктовые заказы из «сезоновских» продуктов критического срока годности, раздаваемые пенсионерам и малоимущим щедрой рукой молодого нувориша, сыграли свою роль. Он поднялся от палаток с капустой до супермаркетов, значит, и Архангельск до Лос-Анжелеса поднимет – та ещё логика.

Донской вёл себя как истинный жириновец, хотя в этой партии никогда не состоял – популизм на популизме и им же погоняет. Иногда получалось удачно – превратил затрапезную Чумбаровку в некое подобие столичного Арбата. Иногда смешно – столицу обос…ных снеговиков кто только не обстебал. Иногда страшно – призыв отдать библиотеки под кафе «за ненадобностью» или объявление цыган «дефективным народом»… арсенал идеологии Третьего рейха. Кто-то лукавый (до сих пор не покидает ощущение, что из ближайшего окружения соратников) нашёптывал ему слова известной песенки – хорошими делами прославиться нельзя. Вот Донс и повёлся, развязав настоящую войну с губернатором Киселёвым. С таким же, к слову, долдоном, только тоскливым и безынициативным. Но мстительным, в 2007-ом областная столица просидела полтора месяца без горячей воды, как поговаривали, не без науськивания региональной власти. Горожан наказывали за их нечаянный выбор в 2005-ом.

В итоге сел сам Донской. Правда, по смешному обвинению, лишь бы отрешить от должности, а не за распродажу архангельской земли в знакомые частные руки. Но все понимали, он добил себя окончательно президентскими амбициями, о чём не стеснялся заявлять в эфире федеральных телеканалов. В итоге штурм спецназом мэрской квартиры, камера СИЗО и условный срок. Позже он несколько раз заходил к нам в редакцию, предлагал компромат (интимного характера) на новую областную власть, которая его не оценила, жаловалась на полное безденежье. Потом нежданно-негаданно снова стал миллионером с развлекательно-эротическим уклоном.

Что он из себя представляет сейчас, вы и сами хорошо знаете – два с половиной года Архангельском руководил подонок с разрушенной неожиданным взлётом во власть психикой. Он же – хрестоматийный пример того, что прямые выборы градоначальника тоже не приносят гарантированного счастья.

Виктор Павленко. После отстранения Донского, бразды правления городом в ранге ио взял его первый зам. Тем временем губернатор Киселёв, у которого тоже начались проблемы с законом, по привычке продолжал войну с мэрией, пытаясь лишить столицу области всего, что только можно и положено по статусу. Архангельск с нетерпением ждал прихода нового губернатора.

Михальчук начал с того, что напакостил… именно Павленко. Успев получить кличку «Чужой», он заставил самых сильных кандидатов в мэры выйти из борьбы за кресло, чем создал явно негативный фон исполняющему обязанности градоначальника – такого давления в Поморье очень не любят. Как итог – протестное голосование за взбалмошную бизнес-вумен с московской пропиской Базанову и скандальный пересчёт голосов. Зато сейчас, вспоминая перипетии тех дней, понимаешь – бог отвёл, Лариса Петровна с Жанной Арнольдовной (губернаторской супругой) раздербанили бы город на двоих.

Вроде бы, у Виктора Николаевича с Ильёй Филипповичем должны были сложиться добрые отношения. Но нет, новый губернатор взял самое худшее от своего предшественника. Потом подстава с вороватым родственником (Шауловым), и между городом и областью развязывается новая война. К слову, свои вторые выборы Павленко выигрывает с гораздо более весомым результатом и чуть ли не рекордной явкой на фоне полного падения авторитета начальника области. В городе начинают поговаривать – а не это ли наш следующий губернатор?

Губернатора присылают другого, северодвинско-калининградского. У Орлова с Павленко отношения не складываются с самого начала. Судя по всему, первый чувствует в последнем своего главного конкурента, страна начинает возвращаться к прямым выборам глав регионов, откровенно завидует популярности мэра (один только штрих – при Павленко Чумбаровка приняла законченный вид главного городского променада). Взаимный обмен информационными уколами следует один за другим с привлечением московских СМИ. Что естественным образом идёт в минус социально-общественной обстановке и, в первую голову, развитию Архангельска – его снова наказывают рублём за строптивого мэра. В итоге из Кремля раздаётся грозный рык – вы там заканчивайте, договаривайтесь. Договорились – мэр переходит в сенаторы.

Орлов понимает, что гарантию его безопасности даст только отмена прямых выборов глав МО. И…

Игорь Годзиш уже мэр назначенный, но и ему уделим внимание. Не один человек из «дома за оленем» мне рассказывал, как долго Игорь Анатольевич уламывал Игоря Викторовича встать во главе Архангельска. По известной логике бывшего губернатора – если область в его понимании была просто огромным предприятием с теми же принципами управления, то город что-то вроде сапожной мастерской. Или электроподстанции.

Ключевое слово здесь – управление. Годзиш же энергетик, технарь, с соответственным опытом и мышлением. Плюс чувство обязанности перед человеком, так изменившим его судьбу. Архангельск получил офицера без генеральских амбиций, исполняющего свои обязанности добросовестно, но в силу своих возможностей и способностей. На вопросы – не метит ли в губернаторское кресло, Годзиш неизменно отвечал – если партия прикажет. Хотя в интонации всегда звучало – не дай бог.

На каждый пресс-конференции ему задавали один и тот же вопрос в разных интерпретациях – почему нельзя привести город в европейское состояние (напомню, сам он считал, что Архангельск – именно Европа)? За сим шли экономические и технические обоснования невозможности выполнения такой задачи на отдельно взятых примерах.

Ситуация стала разительно меняться с приходом нового губернатора и выделением дополнительных средств на благоустройство. Одно «но» – Годзиш продолжал работать, как и привык, в орловском темпе, а не по-цыбульски, как того диктовало новое время. Его уход был вопросом регламента.

А вот о Дмитрии Мореве пока промолчим. Пусть сначала выиграет конкурс, где представит свою пятилетнюю программу развития на второй срок. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

Леонид Черток