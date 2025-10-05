Вверх
Священник провел со школьниками Коряжмы "Разговор по душам"

    Секретарь Котласской епархии священник Вадим Пыргару провел для девятиклассников школы №2» города Коряжмы беседу о семейных ценностях. Встреча дискуссионного клуба «Разговор по душам» состоялась по инициативе педагогов.

    «В теплой, дружеской обстановке участники поговорили о значении семьи, роли отца в воспитании детей и о семейных ценностях, — говорится на странице школы в соцсети. — Данные мероприятия очень необходимы и способствуют формированию у подрастающего поколения понимания ценности семейных отношений, помогают им лучше осознать важность выбора и ответственности за создание крепкой семьи. Встречи также стимулируют школьников задуматься о будущем и принять более осознанные решения при строительстве своей личной жизни».

    «Любящая, полноценная семья — основа дальнейшего развития и процветания государства, общества, сохранения истинных скреп и традиций нашей многонациональной страны, залог счастливого детства и гармоничного развития личности», — отметили в школе. 

31 октябрь 09:30 | : Будни / Верую

