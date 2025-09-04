Как строили коммунальные сети Архангельска в 60-70-е года ХХ века

История водопровода и канализации в Архангельске — это история большого роста и инженерных свершений, которые заложили основу современного городского хозяйства. Расскажем об этом в совместном с #РВК_Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Эпоха масштабного строительства: 60-70-е годы

Архангельск, как и все советские города, активно развивался. Строились новые микрорайоны (Привокзальный, Варавино, Майская горка), крупные промышленные предприятия. Старые сети не справлялись с нагрузкой, и развитие коммунальной инфраструктуры стало государственной задачей.

Как строили систему водоснабжения

Источник и очистка:Единственным источником воды была река Северная Двина. Очистка воды на фильтровальных станциях происходила по классической двухступенчатой технологии: Осветление: В воду добавлялись реагенты-коагулянты , которые «собирали» мелкие частицы ила и грязи в тяжелые хлопья. Эти хлопья оседали в отстойниках, а затем вода проходила через слои песка и гравия на скорых фильтрах. Обеззараживание: Для уничтожения бактерий и вирусов применялось обязательное хлорирование . Это гарантировало эпидемиологическую безопасность воды, хотя и придавало ей характерный привкус. Материалы: Повсеместно использовались чугунные и стальные трубы — прочные, но тяжелые и подверженные коррозии. Методы: Работы велись открытым способом — рылись глубокие траншеи, что было трудоемко и надолго перекрывало улицы.

Как строили канализацию

Централизация: Активно шел переход от выгребных ям к централизованной системе. Коллекторы: Строились большие канализационные коллекторы — главные «артерии» системы. Очистные: Ключевым проектом стало создание системы биологической очистки стоков. С 1968 года и на протяжении десятилетий очистка бытовых стоков Архангельска производилась на сооружениях Соломбальского ЦБК, где для этого был построен цех БОПС (биологической очистки промышленных стоков), мощности которого хватало и на нужды города. Трудности и вызовы: Строителям мешали вечная мерзлота и высокий уровень грунтовых вод. К 90-м годам мощности очистных сооружений СЦБК перестали справляться с растущими потребностями города. Реконструкция, начатая в 1991 году, надолго затянулась из-за недостатка финансирования. В последующие годы сложилась непростая ситуация, когда МУП «Водоканал», отвечающий за водоотведение, был вынужден оплачивать очистку стоков частному предприятию — СЦБК. Рост тарифов на очистку и вопрос муниципального контроля над стратегическим объектом городской инфраструктуры стали одной из центральных проблем ЖКХ Архангельска того периода.

Итог эпохи: 60-70-е стали временем прорыва. Была создана развитая централизованная система, которая до сих пор составляет основу коммунального хозяйства города.

80-е годы – строительство сетей в Соломбале и подводных дюкеров

Чтобы соединить сети Соломбалы с основными водными магистралями, потребовалось преодолеть реку. Для этого строились подводные дюкеры.

Как это делали:

Проектирование: Учитывали течение, глубину, судоходство и ледоход. Подготовка: Трубы большого диаметра (стальные, с усиленной изоляцией) сваривали в длинные нити на берегу. Каждый шов тщательно проверяли. Укладка: Методом «протаскивания» трубу на понтонах перемещали через заранее подготовленную траншею на дне реки с помощью лебедок и буксиров. Завершение: Трубу заполняли водой для погружения и засыпали для защиты от якорей и льда.

Это был настоящий подвиг инженеров и строителей, работавших в сложнейших условиях. Эти подводные магистрали до сих пор остаются критически важными элементами инфраструктуры города.

Наследие этих десятилетий — это каркас нашего города, который сегодня обслуживается и модернизируется с помощью современных технологий. Благодаря труду прежних поколений сегодня РВК-Архангельск может обеспечивать надежную работу коммунальных систем Архангельска.

На фото Анатолия Кокорина - строительство канализационного коллектора на ул.Кедрова в Соломбале