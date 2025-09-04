Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как строили коммунальные сети Архангельска в 60-70-е года ХХ века

История водопровода и канализации в Архангельске — это история большого роста и инженерных свершений, которые заложили основу современного городского хозяйства. Расскажем об этом в совместном с #РВК_Архангельск проекте #АрхангельскВодоканалЖизнь.

Эпоха масштабного строительства: 60-70-е годы

Архангельск, как и все советские города, активно развивался. Строились новые микрорайоны (Привокзальный, Варавино, Майская горка), крупные промышленные предприятия. Старые сети не справлялись с нагрузкой, и развитие коммунальной инфраструктуры стало государственной задачей.

Как строили систему водоснабжения 

  1. Источник и очистка:Единственным источником воды была река Северная Двина. Очистка воды на фильтровальных станциях происходила по классической двухступенчатой технологии:
    1. Осветление: В воду добавлялись реагенты-коагулянты , которые «собирали» мелкие частицы ила и грязи в тяжелые хлопья. Эти хлопья оседали в отстойниках, а затем вода проходила через слои песка и гравия на скорых фильтрах. 
    2. Обеззараживание: Для уничтожения бактерий и вирусов применялось обязательное хлорирование . Это гарантировало эпидемиологическую безопасность воды, хотя и придавало ей характерный привкус.
  2. Материалы: Повсеместно использовались чугунные и стальные трубы — прочные, но тяжелые и подверженные коррозии. 
  3. Методы: Работы велись открытым способом — рылись глубокие траншеи, что было трудоемко и надолго перекрывало улицы. 

Как строили канализацию 

  1. Централизация: Активно шел переход от выгребных ям к централизованной системе.
  2. Коллекторы: Строились большие канализационные коллекторы — главные «артерии» системы.
  3. Очистные: Ключевым проектом стало создание системы биологической очистки стоков. С 1968 года и на протяжении десятилетий очистка бытовых стоков Архангельска производилась на сооружениях Соломбальского ЦБК, где для этого был построен цех БОПС (биологической очистки промышленных стоков), мощности которого хватало и на нужды города. 
  4. Трудности и вызовы: Строителям мешали вечная мерзлота и высокий уровень грунтовых вод. К 90-м годам мощности очистных сооружений СЦБК перестали справляться с растущими потребностями города. Реконструкция, начатая в 1991 году, надолго затянулась из-за недостатка финансирования. В последующие годы сложилась непростая ситуация, когда МУП «Водоканал», отвечающий за водоотведение, был вынужден оплачивать очистку стоков частному предприятию — СЦБК. Рост тарифов на очистку и вопрос муниципального контроля над стратегическим объектом городской инфраструктуры стали одной из центральных проблем ЖКХ Архангельска того периода.

Итог эпохи: 60-70-е стали временем прорыва. Была создана развитая централизованная система, которая до сих пор составляет основу коммунального хозяйства города

80-е годы – строительство сетей в Соломбале и подводных дюкеров 

Чтобы соединить сети Соломбалы с основными водными магистралями, потребовалось преодолеть реку. Для этого строились подводные дюкеры.

Как это делали:

  1. Проектирование: Учитывали течение, глубину, судоходство и ледоход.
  2. Подготовка: Трубы большого диаметра (стальные, с усиленной изоляцией) сваривали в длинные нити на берегу. Каждый шов тщательно проверяли.
  3. Укладка: Методом «протаскивания» трубу на понтонах перемещали через заранее подготовленную траншею на дне реки с помощью лебедок и буксиров.
  4. Завершение: Трубу заполняли водой для погружения и засыпали для защиты от якорей и льда.

Это был настоящий подвиг инженеров и строителей, работавших в сложнейших условиях. Эти подводные магистрали до сих пор остаются критически важными элементами инфраструктуры города.

Наследие этих десятилетий — это каркас нашего города, который сегодня обслуживается и модернизируется с помощью современных технологий. Благодаря труду прежних поколений сегодня РВК-Архангельск может обеспечивать надежную работу коммунальных систем Архангельска. 

На фото Анатолия Кокорина - строительство канализационного коллектора на ул.Кедрова в Соломбале

01 ноябрь 07:30 | : Общество

Главные новости


Как угробить телевидение? Спроси у Дейнеко
Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (13)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20