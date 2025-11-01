Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий обратился к Иисусу через акафист

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 ноября совершил вечерню с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

    Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседа́лен, неседа́льная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. В отличие от древних кондаков, содержит хайретизмы (ряд восхвалений, начинающихся со слова «Радуйся»).

    Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году.

    Старший список акафиста Иисусу Сладчайшему датируется XIII веком, славянский перевод сделан в XIV столетии. 

03 ноябрь 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Когда вся жизнь - кино. «Тени за кадром» Ивана Батурина
Борщ - дело житейское

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (29)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20