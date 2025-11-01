Митрополит Корнилий обратился к Иисусу через акафист

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 ноября совершил вечерню с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.

Акафист (греч. Ο Ακάθιστος Ύμνος, также неседа́лен, неседа́льная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. В отличие от древних кондаков, содержит хайретизмы (ряд восхвалений, начинающихся со слова «Радуйся»).

Этот жанр известен с ранних Византийских времен. Позднее из Греции традиция пения этой молитвы перешла в страны Восточной Европы. Это отразилось и в литературе, и в исторических трудах. Самым первым гимном, дошедшим до современности, стал великий акафист Пресвятой Богородице, он был написан после чудесного освобождения Константинополя от нападения врагов. Этот великий акафист предположительно относится к 626 году.

Старший список акафиста Иисусу Сладчайшему датируется XIII веком, славянский перевод сделан в XIV столетии.