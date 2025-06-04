Вилегодский округ: вместо ремонта дороги – отписки

Мы уже не раз писали о безобразном состоянии дорого в Вилегодском округе и безразличном отношении к этой проблеме местных властей.

Еще один сигнал «SOS пришел от жителя деревни Осиновец Александра Аникеева. Публикуем его полностью:

- Моя семья проживает в д. Осиновец. (дочь - школьница). 8 августа, после сильного дождя, размыло дорогу (угор). В этот же день я позвонил в дежурную часть Отд МВД России «Вилегодское» и сообщил о нашей проблеме, позже с меня взял объяснение инспектор ДПС А.А. Байбородин. 19.08.2025 с Отд МВД России «Вилегодское» пришел ответ на моё обращение, где прямо указан ответственный за безобразие – администрация Вилегодского муниципального округа.

Скоро выпадет снег и будет скользко, а т.к. угор полностью не просматривается и в нём не разъехаться со встречным ТС, очень велика вероятность ДТП. Так же другие жители обращались к главе Вилегодского округа Аникиевой О.В. и в дежурную часть Отд МВД России «Вилегодское», но у них не зарегистрировали обращение, ссылаясь на то, что обращение уже было. Так же и раньше обращались через Госуслуги "Решаем вместе" и писал в ВК в официальное сообщество Администрации Архангельской области, на счет отсыпки и оканавливания дороги, но и там только отписки.

Подскажите, пожалуйста, наши дальнейшие действия или остается только ждать?

Редакция переадресовывает вопрос г-же Аникеевой, а также в соответствующий департамент администрации Архангельской области.

(на фото: типичная для российской провинции дорога)