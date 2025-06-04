Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вилегодский округ: вместо ремонта дороги – отписки

Мы уже не раз писали о безобразном состоянии дорого в Вилегодском округе и безразличном отношении к этой проблеме местных властей.

Еще один сигнал «SOS пришел от жителя деревни Осиновец Александра Аникеева. Публикуем его полностью:

- Моя семья проживает в д. Осиновец. (дочь - школьница). 8 августа, после сильного дождя, размыло дорогу (угор). В этот же день я позвонил в дежурную часть Отд МВД России «Вилегодское» и сообщил о нашей проблеме, позже с меня взял объяснение инспектор ДПС А.А. Байбородин. 19.08.2025 с Отд МВД России «Вилегодское» пришел ответ на моё обращение, где прямо указан ответственный за безобразие – администрация Вилегодского муниципального округа. 

Скоро выпадет снег и будет скользко, а т.к. угор полностью не просматривается и в нём не разъехаться со встречным ТС, очень велика вероятность ДТП. Так же другие жители обращались к главе Вилегодского округа Аникиевой О.В. и в дежурную часть Отд МВД России «Вилегодское», но у них не зарегистрировали обращение, ссылаясь на то, что обращение уже было. Так же и раньше обращались через Госуслуги "Решаем вместе" и писал в ВК в официальное сообщество Администрации Архангельской области, на счет отсыпки и оканавливания дороги, но и там только отписки.

 Подскажите, пожалуйста, наши дальнейшие действия или остается только ждать?

Редакция переадресовывает вопрос г-же Аникеевой, а также в соответствующий департамент администрации Архангельской области.

(на фото: типичная для российской провинции дорога)

04 сентябрь 10:20 | : Скандалы

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (66)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20