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Архангельская область. Дороги, которые нам разбивают

Перед вами убитый участок дороги, который оставили после вытаскивания ассенизаторской машины (принадлежащей ООО "ИЛЬИНСК ЖКХ") трактором. 

Директор — Ногтев Алексей Николаевич.

 С апреля месяца со стороны ЖКХ никаких мер по приведению дороги в нормативное состояние не принято. Дорога проложена к частному дому № 1 по ул. Южная, дер. Мухонская, Вилегодского округа. 

Жители дома вложили в ремонт дороги собственные средства, а проехать к своему жилищу благодаря руководству ООО "ИЛЬИНСК ЖКХ" не могут. 

Общественник Сергей Федяев обратился, согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ, с заявлением об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.33, к начальнику отдела МВД России "Вилегодское" Попову Антону Федотовичу с просьбой принять административные меры к ООО «Ильинск ЖКХ» за повреждение дороги, предусмотренное статьей 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Со своей стороны, редакция ИА RUSNORD будет следить за развитием событий.

10 июнь 14:28 | : Скандалы

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