Убитые дороги Вилегодщины как символ бездействия и безволия власти

По просьбе жителей в рамках общественного контроля за летним содержанием муниципальных дорог я провел инспекцию в населенных пунктах Соколова гора, Осиновец, Воронцово и Пожарская гора. И, чем больше вижу, тем сильнее поражаюсь «заботе» чиновников Вилегодского округа о безопасности и комфорте своих земляков. 

Соколова гора. Участок дороги у объекта «Чистая вода» превратился в сплошную промоину. Встречные машины здесь не разъехаться — лишь чудом избегают лобовых столкновений. 
Осиновец. Дорога размыта, сужена до предела. Недавно мусоровоз, не сумев подняться в гору, рухнул в канаву. Вытаскивали тяжелой техникой — своими силами не справились. Теперь проезд для встречного транспорта здесь — игра в русскую рулетку. 

Воронцово. У контейнерной площадки — грязевое месиво с колеями глубиной в полметра. Мусоровоз не может подъехать, хотя люди исправно платят за вывоз отходов. Грязь, вонь, антисанитария — вот «бонусы» от бездействия власти. 

Пожарская гора. Два размытых участка. Один жители кое-как залатали сами. Второй остается ловушкой: дорога сужена, разъехаться невозможно — жди очередной аварии. 

На многочисленные жалобы жителей в администрацию получают циничные ответы: «Контракта с подрядчиком нет, ремонтировать некому. Договаривайтесь сами с теми, у кого есть техника». 

Вопрос к главе Вилегодского округа Аникиевой О.В.: Что еще вы предложите людям? Чтоб они сами чинили дороги, сами вызывали технику, сами решали проблемы, которые обязана решать ваша администрация? Или вы считаете, что ваша единственная задача — собирать налоги, а не работать? 

Просьба считать эту публикацию  официальным обращением к начальнику ГИБДД Вилегодского района майору полиции Купцову Е.А. с требованием привлечь к ответственности должностных лиц, бросивших дороги и людей на произвол судьбы.

Сергей Федяев, общественник


