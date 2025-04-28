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В Верхнетоемском районе главу муниципального образования ввели в заблуждение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего руководителя коммерческой организации  в мошенничестве  возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Верхнетоемского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что 2011-2015 годах при производстве работ по муниципальному контракту по строительству здания школы в Верхнетоемском районе директор фирмы-подрядчика ввел главу муниципального образования в заблуждение относительно выполненных работ по оборудованию малых архитектурных форм и организовал подписание документов о приемке, что позволило ему похитить более 570 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию.  

При этом представитель заказчика допустил злоупотребление должностными полномочиями, подписав документы о якобы выполненных работах, что послужило основанием для необоснованного перечисления подрядчику вышеуказанной суммы. До настоящего времени на школьной площадке отсутствуют предусмотренные проектно-сметной документацией скамьи, качели, гимнастический комплекс, турники и т.п., которые должен был закупить и смонтировать подрядчик, претензионная работа по ненадлежащему исполнению муниципального контракта не велась.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОП по Верхнетоемскому району МО МВД России «Красноборский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР. 

(картинка с https://www.shkolazhizni.ru) 

01 август 08:57 | : Скандалы

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