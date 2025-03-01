Деляга из Верхней Тоймы проворачивал шахер-махер с муниципальными контрактами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2011-2015 годах при производстве работ по муниципальному контракту по строительству здания школы в Верхнетоемском районе подозреваемый ввел представителя заказчика в заблуждение относительно выполненных работ по оборудованию малых архитектурных форм и организовал подписание документов о приемке, что позволило ему похитить более 570 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОП по Верхнетоемскому району МО МВД России «Красноборский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



