Сотрудник администрации Плесецкого округа мухлевал с подрядами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. начальника Плесецкого территориального отдела администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2022 году во исполнение судебного решения об удовлетворении исковых требований прокуратуры Плесецкого района о непринятии действенных мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Плесецкое» подозреваемым с коммерческой организацией заключены договоры подряда на осуществление текущего ремонта пожарных водоемов. Достоверно зная, что работы по ремонту выполнены не в полном объеме, подозреваемый подписал необходимое финансовые документы, что послужило основанием для необоснованного перечисления принадлежащих муниципальному образованию бюджетных денежных средств и причинение материального ущерба в размере более 1 млн 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.