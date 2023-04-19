Котласского стройподрядчика Худышина обвиняют в почти миллионном хищении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2018-2019 годах при производстве работ по муниципальному контракту по обустройству бетонного основания ряда объектов на стадионе в городе Котласе подозреваемый использовал не соответствующий проектно-сметной документации бетон, закупив бетон низшего качества меньшей стоимостью, что позволило ему похитить более 950 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию «Котлас».

Судя по всему, речь идет о главе фирмы «Дизайнпроектстрой» Алексее Худышине, оставшегося в «наследство» городу от скандального мэра Бральнина, и его рукожопском проекте ремонта стадиона «Салют».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК ОМВД России «Котласский» и Котласской межрайонной прокуратурой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы необходимые документы.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.