Голубые автобусы в Архангельске стали настоящей душегубкой

Представители Народного фронта вновь проверили работу транспортной компании “Рико” в Архангельске. По жалобам в соцсетях для седьмого рейда они выбрали маршрут №104, по которому автобусы идут от ж/д вокзала до деревни Малые Карелы.



По словам пассажиров, расписание соблюдается и, в отличие от зимы, летом нет особой толкучки. По сравнению ушедшими в Лету пазиками, в новых автобусах ехать приятнее: места больше, удобно заходить с колясками, есть откидные сидения.



Но нарекания остаются. Внутри – пыль и грязь, в жару не работают кондиционеры, а двигатели так нагревают салоны, что стоит невыносимая духота. Трудно дышать и пассажирам, и кондукторам, единичные форточки не спасают.



Во время проверки автобус, открыв двери для пассажиров, даже не доехал до остановки. В таких случаях маломобильным горожанам и мамам с колясками нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы попасть в салон.



Напомним, итоги мониторинга работы общественного транспорта и предложения по улучшению ситуации фронтовики представят в правительство Поморья до конца лета.