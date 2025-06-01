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Голубые автобусы в Архангельске стали настоящей душегубкой

Представители Народного фронта вновь проверили работу транспортной компании “Рико” в Архангельске. По жалобам в соцсетях для седьмого рейда они выбрали маршрут №104, по которому автобусы идут от ж/д вокзала до деревни Малые Карелы.

По словам пассажиров, расписание соблюдается и, в отличие от зимы, летом нет особой толкучки. По сравнению ушедшими в Лету пазиками, в новых автобусах ехать приятнее: места больше, удобно заходить с колясками, есть откидные сидения.

Но нарекания остаются. Внутри – пыль и грязь, в жару не работают кондиционеры, а двигатели так нагревают салоны, что стоит невыносимая духота. Трудно дышать и пассажирам, и кондукторам, единичные форточки не спасают.

Во время проверки автобус, открыв двери для пассажиров, даже не доехал до остановки. В таких случаях маломобильным горожанам и мамам с колясками нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы попасть в салон.

Напомним, итоги мониторинга работы общественного транспорта и предложения по улучшению ситуации фронтовики представят в правительство Поморья до конца лета. 

24 июль 15:09 | : Скандалы

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