Не хватает автобусов в выходные: "Рико" под прицелом Народного фронта

Утром 6 июня представители Народного фронта приехали в посёлок Затон, чтобы пообщаться с пассажирами автобусов № 3. С 8 до 9 часов мы не увидели ни переполненных троек, ни скопления северян на остановках.



В основном жители Исакогорского округа отмечают комфорт передвижения в новых автобусах, их бóльшую вместительность и чистоту.



Но есть и ряд замечаний. Например, в выходные тройка ходит с перебоями, приходится ждать по 20 – 40 минут, а летом в салонах царит невыносимая духота из-за неработающей системы кондиционирования.



Эти и другие нарекания пассажиров лягут в основу предложений Народного фронта для улучшения работы городского транспорта. Пакет инициатив будет направлен губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. А пока продолжается мониторинг работы общественного транспорта в Архангельске.